48 saat karanlıkta kalan Isparta’dan tepki: Vatandaşı muma mahkum ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sizin hayatınızda sadece mum, gaz lambası vardı” demesinin ardından Isparta’da 48 saati bulan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekti. Akın, İktidar 500 bin nüfuslu Isparta’da da vatandaşlarımızı mum ve gaz lambasına mahkûm etti” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da 48 saati bulan kesintiler başlamadan önce yaptığı konuşmada Türkiye'de 100 bin megavat kurulu güç bulunduğunu belirterek, “Sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı. Biz ise bu hale getirdik” dediğini anımsattı.

“İFLAS ETTİĞİNİN GÖSTERGESİDİR”

CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“Ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle elektrik dağıtımının özelleştirmesi son geçtiğimiz kış aylarında olduğu gibi bu yıl kış aylarında yine uzun süreli kesintilere neden oldu. Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda Isparta'nın pek çok bölgesinde 48 saate varan elektrik kesintileri elektrik dağıtım altyapısının iflas ettiğinin göstergesidir.”



‘ISPARTALILAR MUM VE GAZ LAMBASINA MAHKÛM'

Isparta'da pek çok bölgeye 3 Şubat'tan bu yana elektrik verilemediğini kaydeden CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yalnızca mum ve gaz lambası olduğunu söylemesinden yalnızca bir gün sonra Isparta'da başlayan elektrik kesintileri dün itibariyle bazı bölgelerde 48 saati buldu. İktidar 2022 yılında nüfusu 500 bini bulan Isparta'da pek çok mahallede 10 binlerce vatandaşımızı kara kışta elektriksiz bıraktı. Yalnızca iki hafta önce Türkiye genelinde yaşanan arz güvenliği krizinin yarattığı sıkıntılar henüz çözülmemişken, bugün Isparta'nın pek çok bölgesine elektrik verilemiyor.”

‘NE EPDK, NE DE BAKANLIK DENETLİYOR'

CHP'li Akın; Isparta genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin en büyük nedeninin dağıtım hatlarının nitelikli bir şekilde çalışır durumda olmamasından kaynaklandığına işaret etti. CHP'li Akın şunları dile getirdi:

“Kaliteli olacağı ve elektriğin ucuzlayacağı vaadiyle yapılan özelleştirmeler 2022 yılında yarım milyon nüfus sahip Isparta'yı elektriksiz bıraktı. Elektrik kesintilerine neden olan alt yapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda olması özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumlulukları arasında bulunuyor. TEDAŞ'ın yapması gereken yıllık kontrolleri yapmadığı Sayıştay tarafından da tespit edilmişken, ne EPDK ne Enerji Bakanlığı milletin milyarlarca lirasını kasalarına koyan şirketleri yeteri kadar denetliyor.”

‘SOĞUK ZİNCİRİ KIRILDI, YİYECEKLER BOZULDU'

CHP'li Akın; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünü 100 bin megavata çıkarmakla övünürken; Türkiye'de tüketim 55 bin megavata çıkması ya da en ufak olumsuz bir hava koşulunun yaşanması durumunda sistemin çalışmaz hale geldiğine dikkat çekti. CHP'li Akın, Isparta'yı karanlıkta bırakan elektrik kesintisi hakkında şu bilgileri dile getirdi:

“Kesintinin boyutu ve ne kadar süreceği konusunda ne dağıtım şirketi ne de iktidar vatandaşlarımızı yeteri kadar bilgilendirdi. Bazı bölgelerde 48 saat süren kesintiler bazı bölgelerde iki günü de aştı. Kesinti nedeniyle hem ticarethanelerde hem de konutlardaki soğuk zinciri kırıldı.

Buzdolabında gıda muhafaza eden vatandaşlar mağdur oldu. Derin dondurucudaki yiyecekler bozuldu. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu bir dönemde elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlarımız ısınma ihtiyaçlarını da karşılayamadı. Isparta'da tıbbi cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren vatandaşlarımız da kesinti nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı.”

‘TÜRKİYE'DE ELEKTRİK NE UCUZ NE DE KALİTELİ'

CHP'li Akın, AK Parti iktidarının yanlış politikaları nedeniyle Türkiye'de elektrik hizmetinin artık hem kesintisiz olarak hem de vatandaşların ulaşılabilecekleri bir fiyattan verilemediğine dikkat çekti. CHP'li Akın, “Isparta'da vatandaşların mağduriyetleri tespit edilerek giderilmeli. Evinde ısınamayan, dolabındaki gıda ürününü atmak zorunda kalan vatandaşın zararı karşılanmalı” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Dondurucu soğukta 36 saatlik elektrik kesintisi! Kentte hayat felç oldu