5 kilometrelik TIR kuyruğunda ‘mülteci’ nöbeti

Yunanistan'a geçmek için Edirne'nin İpsala ilçesine gelen TIR şoförleri iftarlarını kuyruk sırasında açarken, kimi TIR şoförleri araçlarının başında mülteci nöbeti tutuyor.

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Türkiye'den aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR şoförleri, İpsala Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. TIR kuyruğu gün içerisinde daha da artarak İpsala yönüne doğru 5 kilometreye kadar uzadı. TIR şoförleri iftarlarını kuyruk sırasında açarken, bazı şoförler de mülteci nöbeti tutuyor.

NE ZAMAN BİTER, BELLİ DEĞİL

Yaklaşık 5 kilometreye kadar uzayan kuyruk nedeniyle ilerleyemediklerini söyleyen sürücüler, beklemekten dert yandı. İpsala girişindeki döner kavşaktan başlayan TIR kuyruğunda bekleyen bazı şoförler, ne zaman biteceğini bilmedikleri bekleyiş sırasında araçlarından inip çevrede tur atarak mülteci nöbeti tuttu.

Uzun süren bekleyiş sırasında bazı şoförler ise dorselerinde bulunan mini mutfaklarında iftar hazırlığı yaptı. Türkiye'den aldığı yükü Arnavutluk'a götüren Yavuz Güneş, oruçlu olduğunu belirterek, iftarını kuyruk sırasında açacağını söyledi. Güneş, “Yaklaşık 8 saattir buradayım. Buradan yurt dışına 36 saati bulur” dedi.

SUÇSUZ YERE HAPİS YATAN ARKADAŞLARIMIZ VAR

TIR şoförü Zafer Batur ise, Türkiye'den aldığı yükü Yunanistan’ın başkenti Atina'ya götüreceğini söyledi. Batur, “Yaklaşık 4 saattir buradayım, sıra hiç ilerlemedi. İki günde yurt dışına ancak çıkarız. Mülteciler çok rahatsızlık veriyor. Akşam olduğunda lambaları yakıyoruz. Uyku yok, sabaha kadar mülteci bekliyoruz. Yunanistan'da suçsuz yere yatan arkadaşlarımız var. Burada ışıklandırma bile yok. Polis ekipleri zaman zaman devriye atıyor ama yetersiz kalıyor. Tarlalarda mülteci kovalıyoruz” diye konuştu.

HALATI KESEREK İÇERİ BİNİYORLAR

İstanbul'dan aldığı yükü Atina'ya götüren Yusuf Uzun, “Mülteciler çeltik tarlalarından geliyor, birbirimizi kolluyoruz. Yemek yerken TIR'ın arkasından halatı keserek içine biniyorlar. Mülteciler genelde gece geç saatlerde geliyor. Burada onlara yardım edenler var. Yakalandığımızda biz suçlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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