50 sabıkası olan 16 yaşındaki alkollü çocuk otomobille adam ezdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde 50 sabıkası olan 16 yaşındaki alkollü çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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Kaza, Samsun-Sinop karayolunda gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü S.E.A.’nın (16) kullandığı otomobil, yaya Özkan Ocak’a (45) çarptı. Özkan Ocak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 50’nin üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi 16 yaşındaki çocuk, kendine göre senaryo yazdı. Otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı.

Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan İ.T., yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan İ.T., yolun sağına çekerek durdu. İ.T’nin kullandığı aracı peşinden takip eden S.E.A., burada İ.T’yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A. yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını itiraf etti. S.E.A.’nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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