65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden Isparta’daki kırılgan gruplar için ‘afet planlaması’ çağrısı

65+ Yaşlı Hakları Derneği Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaparak yetkilileri uyardı. Açıklamada, “Tüm yetkililer ve ilgililer acilen yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan gruplar için afet planlaması yapmalı” denildi.

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65+ Yaşlı Hakları Derneği, Isparta’da yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintisi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kent ve köylerin afet durumları karşısında büyük ölçüde hazırlıksız olduğu belirtilen açıklamada, afet öncesi hazırlık ve bütünleşik planlamadan oluşan risk yönetiminde ise büyük eksikliklerin olduğu vurgulandı.

“EKSİKLİKLERİN ACİLEN GİDERİLMESİ HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR”

Açıklamada yaşlılar ve bakım/destek ihtiyacı olan tüm kırılgan gruplar açısından eksiklerin acilen giderilmesinin hayatî öneme sahip olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi krizi hepimiz için uyarı olmalı. Isparta'yı dondurucu soğuk ve karanlığa mahkum eden elektrik kesintilerinde can kaybı olmaması sevindiricidir. Ancak, Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan 70 yaşında bir vatandaşımızın, bu kriz ortamında kendisine ulaşan, sağlığını, esenliğini kontrol eden, müdahale ihtiyacını değerlendiren biri olmadan hayatını kaybettiği, ve durumun birkaç gün sonra ancak komşuların ilgilenmesiyle ortaya çıktığı da bir gerçektir.

*Ayrıca, evde, oksijen tüpü gibi medikal desteğe ihtiyacı olan, veya hareketliliği kısıtlı hastaları bulunan ailelerin ciddi stres altında kaldıkları da görülmüştür. Bu durum, ‘bütünleşik bir planlama ve hazırlığın’ ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, afet yönetimi konusunda uyarı ve önerilerini ise şu şekilde açıkladı:

I. “Afet Yönetimi”nin sadece insanları enkaz altından kurtarmak, hastaneye yetiştirmek, yan-gın söndürmek gibi müdahaleler olmadığını, aksine en büyük önceliğin insanları tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetlerin öncesinde azaltmak olduğunu artık anlamak, benimsemek ve kentlerimizi, köylerimizi buna göre hazırlamak durumundayız.

II. Her şeyden önce, her yerleşim yerinin kendi koşullarına göre hazırlanmış, kes-yapıştır ol-mayan, katılımcı, kapsayıcı ve işler planlama yapılmalıdır.

III. Yerel yönetimler,

• kendi yetki alanlarında afetlerden etkilenecek yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseleri önceden belirlemeli ve destek grupları oluşturulmalı,

• afet uyarısı yapıldığında bu kişilere ya da ailelerine, komşularına ve onlardan sorumlu des-tek gruplarına ulaşarak özel olarak uyarmalı,

• gerekiyorsa hızla tehdit altındaki bölgeden uzaklaştırabilecek ya da tahliye edilemeyecekleri durumlar için portatif ısıtıcı, sağlık vb. malzemelerin acilen temini için hazırlıklar yapmalı,

• afet sırasında sağlık ve esenliklerini kontrol edebilecek kapasiteyi oluşturmalı, bunun için gerekiyorsa destek grupları ile birlikte tüm gönüllüleri seferber etmeli,

• yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseler, özellikle akıllı telefon gibi dijital araçları kullanmak konusunda eğitilmeli ve dayanışma amaçlı sosyal medya gruplarına dahil edilmeli,

• yaşlı ve kırılgan durumda kişilerin aile bireyleri, yakınları, komşuları bu kişilerle ilgili hazırlıklar konusunda önceden bilgilendirilmeli, planlamanın aktif paydaşı olarak eğitilmeli ve onların ihtiyacına özel acil durum malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.

“HER KURUMUN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ”

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Yazın orman yangınları, kışın kar fırtınaları, farklı mevsimlerde seller, ülkemizin pek çok yerleşimini tehdit eden deprem gibi afet durumlarına karşı her kurumun üzerine düşen görevler olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. İlgili kamu kurumları kadar, elektrik dağıtımı ve ulaşım gibi temel hizmetleri yürüten özel şirketler de bu konuda sorumluluklarına sahip çıkmalıdır.”

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