699 maden ihalesinin iptali için dava

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin de içinde bulunduğu 36 dernek ve platform, ülke genelinde 699 maden sahası ihalesinin iptali için dava açtı.

İsmail AKDUMAN

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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 36 çevre derneği ve platform temsilcileri maden aranması için ihaleye çıkarılan 699 maden sahasına karşı çıkarak yargıya taşıdı.

Çevreciler “Anayasa'ya aykırılık” gerekçesiyle ihalelerin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İktidarın doğanın, yaşam alanlarının yok edilmesine ve yeraltını, yer üstünü sermayeye sunarken iklim değişikliğinin de artmasına da neden oluyor. Ekoloji dernek ve platformları olarak hukuksal süreci devam ettiriyoruz. Daha önce de ilimizde de olan çeşitli maden alanlarını kapsayan ihaleler için de dava açmıştık. Davalar devam ediyor. Şimdi de ülke genelinde 699 maden alanı ihalesine dava açtık” denildi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Maden sahası ihalelerinin iptali için mücadele edeceklerini açıklayan ORÇEV, vatandaşlarında suyuna, toprağına ve doğasına sahip çıkmasını istedi. ORÇEV Yönetim Kurulu açıklamasında hukuksal süreç yanında fiili ve meşru mücadelenin de sürdürüldüğü vurgulandı:

– İktidarın ihalelerle toprağımızı, suyumuzu, tarım arazilerimizin yok edilmesine hizmet etmektedir. Maden ve enerji çalışmaları talana yağmaya dönüştü. İklim değişikliği hızlanıyor. Yapılan ihaleler peş peşe gelerek ülkenin her tarafın zarar görmesine neden olacak. Telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacak.

– Bu nedenle de yargı süreci bitene kadar, yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Dava sürerken yapılan çalışmalar sonucu geri dönüşü olmayan zararların verildiğini verdiğimiz mücadele alanlarında yaşadık. Bu nedenle ihalelerin iptal edilmesi gerekiyor.