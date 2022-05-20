8 ilde dev rüşvet operasyonu: 56 gözaltı kararı

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik yapan ve rüşvet alan şahısları takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş’ta 40 adreste, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adresler de aramalar yapıldı. (İHA)

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