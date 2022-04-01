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82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavı ile 82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak.

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82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, belirtilen her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular 5 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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