Adaletsizliğe hep birlikte son verelim

Mustafa Sarıgül, iktidarı eleştirdi. Partisinin seçildiği takdirde ülkenin huzura kavuşacağını belirtti. Gençlerin, haksızlık ve eşitsizlikten bıktığını söyledi. “Bizim ittifakımız milletle” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. TDP lideri Sarıgül, partilerinin kuruluşundan sonra 315 bin kilometre yol kat ettiğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya saydırmasının ülkemizi yakından ilgilendirdiğini kaydeden Sarıgül, şunları söyledi: “Türkiye'de siyaset ittifak siyaseti haline dönüştü. Siyaset, liderlerin oynadığı, halkın seyrettiği bir satranç oyunu haline geldi. Seçim kanunu ile değişiklik teklifinin verilmesiyle çarşı karıştı. Daha da karışacak.”

‘SEÇİM BARAJI YÜZDE 3 OLSUN'

Sarıgül, TDP olarak önerilerini şöyle anlattı: Demokratik parlamenter sisteme geri dönelim. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı olsun. Seçim barajı yüzde 3 olsun.”

Türkiye'yi kendine yeter hale getirmemiz gerektiğin ifade eden Sarıgül, yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: “Gıdada ve enerjide dışa bağımlı kalmayalım. Ülkemizin malını, mülkünü ürününü koruyalım. Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım.”

Z kuşağı ve gençlerin başka ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı imkanlara sahip olmak istediklerini kaydeden Sarıgül birlik çağrısı yaptı: “Haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik görmekten bıktılar. Eski sistemin partileri, ‘Gençler pankart assın, onlar çalışsın biz milletvekili olalım' diyorlardı. Gençler diyor ki ‘Yağma yok, geçti o işler.' Biz hep birlikte el ele, kol kola, omuz omuza iktidara yürüyoruz. Adaletsizliğe hep birlikte son verelim.”

İsrafa ve gösterişe son 5-T ile yeniden güven

Sarıgül, Türkiye'de üretimin azaldığını, 1 milyon çiftçinin tarımı bıraktığını, 4 milyon hektardan fazla tarım arazisini ekmekten vazgeçtiğini kaydetti. Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

BÜTÇEDE DİSİPLİN SAĞLAMA

“Üretimi artırmanın yolu çiftçiye alım garantisi vermek ve para kazandırmaktan geçer. Biz, çiftçimizin para kazanmasını sağlayacağız. Üretimi planlayacağız. Çiftçi önceden ne ekeceğini, ne kadar ekeceğini ve ürününü kaçtan satacağını bilecek. Çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız.”

İsrafa ve gösterişe son vermenin öncelikleri arasında bulunduğunu anlatan Sarıgül, “5-T” formülü olarak nitelediği planı da şöyle açıkladı: “Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstil ve ticarete önem vereceğiz. Bütçede disiplini sağlayacağız. Bunları yaparak, iç ve dış yatırımcılar için gereken güven ortamını sağlayacağız.” Sarıgül, İşsizlikle mücadele için yerel yönetimler yetki ve kaynak sağlayacaklarını ve yoksullukla mücadele edeceklerini de söyledi.

Suriye ile barış olmalı

Ülkemize sığanan Suriyelileri siyasi çekişme ve tartışma konusu yapmadan, ülkelerine gönül rızasıyla gidebilmelerini sağlayacak şartların oluşması için çalışması gerektiğini kaydeden Sarıgül, “Suriyelilerin gitmesi için kendi ülkelerindeki savaşın bitmiş olması, geri döndüklerinde gerekli can güvenliklerinin sağlanıyor olması lazım. Bu şartların sağlanması için uluslararası kamuoyunu, kurumları ve mülteci barındıran devletleri işin içine sokmamız lazım. Türkiye, Ermenistan, İsrail, Birleşik Arnap Emirlikleri'ne nasıl adım attıysa, barış yapabiliyorsa, Suriye diğer ülkelerden çok daha öncelikli olmalı ve Suriye ile de yapılmalı.”