Adana’da yıkılan metruk bina sayısı 100’ü geçti

Adana’nın Merkez Yüreğir Belediyesi, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Son olarak Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir metruk binayı daha yıkan Yüreğir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği metruk bina yıkımı sayısı yüzü geçti.

Mehmet SERBES

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Yüreğir Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin

şikayetine sebep olan metruk binaların yıkılması için çalışma yürüten Yüreğir Belediyesi, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar toplam 119 metruk binayı yıktı.

RAHAT BİR NEFES ALDIK

2019 yılında 66, 2020 yılında 13 ve 2021 yılında 39 metruk binayı yıkan Yüreğir Belediyesi, son olarak Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 katlı metruk binayı yıktı. Tehlike arz eden binanın Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılması mahalle sakinlerini de oldukça memnun etti.

Metruk binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri, “Bina oldukça eski ve çökme tehlikesi arz ediyordu. Çökme tehlikesinin yanı sıra madde bağımlıları tarafından mesken tutulması da bizler için tehlike oluşturuyordu. Yüreğir

Belediyesi’ne binanın yıkılması yönünde talepte bulunduk. Talebimiz en kısa sürede sonuç verdi ve binanın yıkımı gerçekleştirildi. Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz”

dedi.

BAŞKAN KOCAİSPİR: “YIKIMLAR DEVAM EDECEK”

İlçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğine dikkat çeken ve yıkımların devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat bir nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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