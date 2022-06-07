Adanalılar 85 yıllık havalimanının kapatılmasını istemiyor

Adanalılar, 2021’de 3 milyon yolcunun yararlandığı havalimanının yerine 12 milyon yolcu garantisi verilerek 35 km uzağa yapılan havalimanından seyahat etmek istemiyor.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL / ADANA

Adana'da, 85 yıllık geçmişinde bir kez bile kapanmayan Şakirpaşa Havalimanı varken, karayolundan 35 kilometre, kuş uçumu da 20 kilometre uzağa Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yapılmasıyla, mevcut havalimanının kapatılacağı haberleri bölgede tedirginliğe yol açtı.

Adana'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ortak düzenledikleri toplantıda, yılda ortalama 5 milyon, 2021'de ise 3 milyon 399 bin yolcu binen mevcut havalimanının yerine daha uzağa 12 milyon yolcu garantisi verilmesinin mantığı olmadığını belirterek, “Havalimanımızın taşınmasını istemiyoruz” dediler.

BİZ BU FİLMİ ZAFER HAVAALANI’NDA GÖRDÜK

Toplantıya katılan CHP Adana milletvekilleri, CHP'li Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova belediye başkanları ile STK temsilcileri havalimanının taşınmaması için güç birliği yapacakları mesajını verip, şu ifadeleri kullandı:

– Sorunsuz çalışan ve bütün bölgeye hitap eden yıllık en çok 5 milyon yolcu taşıyan havalimanı varken, 20 kilometre uzağa 12 milyon yolcu garantisi vermek, yandaşlara rant sağlamaktan başka bir şey değildir. Biz bu filmi başta Kütahya Zafer Havaalanı olmak üzere birçok havaalanında gördük. Sırf rant uğruna bölge halkının mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Havaalanımız taşınmasın.

YERİ KUPON ARAZİ Mİ OLACAK?

Toplantıya katılanlar mevcut Şakirpaşa Havalimanı’nın taşınması halinde paha biçilmez değerdeki arazisinin kupon arazi olarak kullanılmasının da yolunun açılmak istendiğini öne sürdüler.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Adana Şubesi de Havalimanı önünde “Adana Havalimanı kapatılamaz” yazılı bir pankartla basın açıklaması yaptı.

BTS Genel Başkanı Murat Oral “Adana Havalimanı ranta teslim edilemez. Şehrin içinde, ulaşımın kolay olduğu bu büyüklükte bir arazinin havalimanı vasfını kaybettiği anda bazı kesimlerin rant iştahını kabartacağı da açıkça görülmektedir” dedi. Basın açıklamasına CHP Adana İl Örgütü de destek verdi.

85 YILDIR BİR TEK GÜN KAPANMADI, HİÇ KAZA OLMADI

Adana'da 1937 yılında hizmete vermeye başlayan Şakirpaşa Havalimanı, doğa ve teknik koşullarının uygunluğu nedeniyle aradan geçen 85 yıl içinde bir tek gün bile hizmet dışı kalmadığı, kaza yaşanmadığı gibi, çetin kış şartlarında kendi şehirlerinin alanlarına inemeyen uçaklara da kurtarıcı oldu.

2011’DE İHALE, 2013’DE TEMEL

NATO apronlu hava statüsünde olduğu için askeri ve stratejik öneme de sahip olan Şakirpaşa Havalimanı'nın genişleme imkanı da varken AKP iktidarı 2011 yılında, Mersin sınırları içine kamulaştırılan verimli tarım arazilerinin ortasına yapılacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın ihalesini gerçekleştirdi. 2013'de ise temeli atıldı. Ancak 9 yıl önceki ihaleyi 357 milyon Euro'ya alan Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim grubu, işi devam ettiremeyip bırakmıştı.

7 BAKAN ESKİTTİ

Daha sonra beş kez ihalesi yenilenen ve bu süre içinde yedi farklı ulaştırma bakanı eskiten Çukurova Bölgesel Havalimanı son olarak AKP'den Çerkezköy belediye başkan adayı olan Süleyman Kozuva'nın sahibi olduğu Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimine 297 milyon 100 bin Euro+KDV karşılığında ihale edildi.

YENİ BİR SKANDALI KALDIRAMAYIZ

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda devletin uğradığı zararı hatırlatarak, “Zafer Havalimanına 2012-2016 yılları arasında 4 milyon 73 bin 181 yolcu garantisi verildi. Ancak bu sürede havaalanına sadece 170 bin 534 kişi geldi. Müteahhide 3 milyon 902 bin 647 yolcunun parası devlet bütçesinden ödendi. Şimdi aynı senaryo tekrarlanmak isteniyor. Türkiye, ekonomik krizde olduğu bir dönemde yeni bir havalimanı skandalını daha kaldıramaz” dedi.

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