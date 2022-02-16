Adli Tıp raporu: Samuray kılıçlı saldırganın ceza sorumluluğunun tam

Ataşehir’de, yolda yürüyen Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında açılan dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Raporda, Can Göktuğ Boz'un 24- 26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi. Raporda, suç tarihinde ve takip eden diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanık Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 6 aydan 1 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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