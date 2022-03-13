Adliye binası diye temeli atıldı, yüzme havuzu oldu

Şanlıurfa Adliyesi için temeli yaklaşık bir yıl önce atılan ek hizmet binası, yapımcı ortaklığın inşaatı temel seviyesinde bırakıp gitmesi üzerine ortada kaldı. İnşaat kar ve yağmur sularıyla dolarak adeta bir yüzme havuzuna döndü.

Ahmet KAYA

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Adalet Bakanlığı, hizmette yetersiz kalan ve 5 ayrı binada hizmet veren Şanlıurfa Adliyesi’ne ek bina yapımı için 156 milyon 922 bin TL yaklaşık maliyetle ihale açtı. İhaleye başvuran 16 iştirakçiden, ihale şartlarını taşıyan 10'unun değerlendirilmesi sonucunda, Rast Madencilik A.Ş ve Nurpa Enerji Madencilik Yapı Taşımacılık Besi Sanayi ve Ticaret A.Ş iş ortaklığı, Adalet Bakanlığı'nın belirlediği yaklaşık maliyetin 40 milyon 475 bin TL altında teklifle ihaleyi 116 milyon 447 bin TL teklif ederek aldı.

“TEMEL KAZILDI, ÖYLE KALDI”

700 gün içinde binayı tamamlama taahhüdünde bulunan yüklenici firma temelin kazım işini bitirdi. Ancak, daha sonra inşaat bilinmeyen bir nedenle yarım kaldı ve yapımcı firma ekipmanlarını toplayarak bölgeden ayrıldı. Binanın temeli ise, yağan kar ve yağmur suyuyla dolarak adeta bir yüzme havuzuna döndü.

Aradan bir yıl yakın zaman geçmesine karşın hiçbir ilerleme olmayan Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası inşaatı önünde partisinin il yönetimiyle bir basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, “Biz adliye binası yapılıyor sanıyorduk ama meğer yüzme havuzu yapılıyormuş” diye ironili bir şekilde tepkisini dile getirdi.

“ADLİYENİN HALİ İÇLER ACISI”

Mevcut Adliye binasının yetersiz kaldığını belirten ve önceki dönemde Şanlıurfa Baro Başkanlığı görevinde bulunan Tüysüz, Şanlıurfa Adliyesi koridorlarının hâkim ve savcılara yer açabilmek için labirente dönüştürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

– Merdiven altlarına, koridorun her köşesine pimapenlerle, kartonpiyer ile odaların yapıldığı, her odaya 2-3 hâkim veya savcının sıkıştırıldığı, 2 kişinin yan yana yürümesinin mümkün olmadığı, hiç bir mahkeme kaleminin havalandırmasının olmadığı, güneş bile görmediği için gündüz bile aydınlatmanın elektrikle yapıldığı yer Şanlıurfa Adliye Sarayı. İstanbul'da bile 3 ana adliye varken, Şanlıurfa Adliyesi 5 ayrı yerde hizmet veriliyor. Şuan inşaatı duran ek bina için ayrılan yer de yetersiz. Çevresindeki boş alanların tamamı bu işe tahsis edilip, büyük bir yerleşke yapılırsa, sorun en azından bir kaç yıllığına çözülmüş olacak.

“YÜZME HAVUZU DA LAZIM AMA …”

Adliye binası için tahsis edilen alanda bir kaç aydır hiç bir çalışma yapılmadığını, temelinin ise yüzme havuzuna döndüğünü belirten Tüysüz, tepkisini şöyle devam ettirdi:

– Bizler Adalet Sarayı Ek Binası beklerken havuz yapmışlar. Kabul ediyoruz Urfa'da yazlar çok sıcak havuzlara da ihtiyaç var. Ancak, bu alan havuz için uygun değil. Daha elzem olan havuz değil, adliye binasıdır. Artan maliyetler nedeniyle işi üstlenen müteahhidin işi bıraktığını duyduk. Bundan dolayı iş bırakılmış ise artan maliyetler nedeniyle muhatap ve sorumlu elbette iktidardır.

– Yok eğer yeterli araştırma yapılmadan, firmanın yeterliliğine bakılmadan yetersiz ve yandaş bir firmaya rant için bu ihale verilmiş ise sorumlu zaten mevcut iktidardır. Gerçekten artan maliyetler nedeniyle müteahhit işi yapamadığı için bırakmışsa lütfen onu örnek alın, siz de kendinize de bize de bir iyilik yapın ve bu işi yapamadığınız için lütfen bırakın. Şehri ve ülkeyi borçlandırıyorsunuz.

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