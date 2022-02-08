Ahmet Davutoğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu başkanıyla görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat'la görüştü. Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturalarının asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Böyle bir irfan, hikmet ocağına ticarethane muamelesi yapılamaz." dedi.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Hızır Orucu vesilesiyle Garip Dede türbesini ziyaret etti. Davutoğlu ziyaretin ardından Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat’la görüştü. Davutoğlu görüşmeye ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“ŞU AN ADALETİ GERÇEKTEN BULMUYORUZ”

Gelen yüksek elektrik faturalarından şikayet eden Fırat, 27 Şubat’ta Türkiye genelinde bir protesto eylemi yapacaklarını açıkladı. Fırat şu ifadeleri kullandı:

“Alevi Dernekler Federasyonu olarak cumartesi günü bir karar aldık. Elektrik faturalarını ödememe kararı aldık. Yarın dava da açıyoruz. 27 Şubat’ta Türkiye genelinde büyük bir protestomuz var. İstanbul’da Kadıköy meydanında olacak. Bu ülkede gerçekten artık canımız yanıyor. Bu ülkede sizinde söylediğiniz gibi, Alevisi, Sünnisi, Türk’ü, Kürd’ü, Laz’ı, Çerkez’i, hangi inançtan olursa olsun birlik bütünlük içerisinde beraber yaşamak gerektiğine inanıyoruz. Bizim ibadethanelerimize en azından teveccüh göstermeleri lazım diyoruz. Statü verilmedi şimdiye kadar, statü verilsin. Esasında bu cemiyetin statüsünü Aleviler verir, devlet de, yetkililer de tanır. Olması gereken bu. Hz. Ali’ye sormuşlar, ‘Bir devletin dini ne olmalı?’ diye ‘Adalet olmalı’ demiş. Şu an adaleti gerçekten bulmuyoruz. Acı yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz bu ülkeyle ilgili. Bu ülkede Aleviler de yaşıyor. Diğer arkadaşlarımız bu konuyla ilgili biraz seslerini çıkartsınlar.”

“BÖYLE BİR İRFAN, BİR HİKMET OCAĞININ TİCARETHANE MUAMELESİ GÖRMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Cemevlerine gönderilen yüksek elektrik faturalarının asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Bu konuları gündeme getireceğiz. Biz özel hayatımızda Sünniyiz, Aleviyiz, Türküz, Kürdüz, Lazız, Çerkeziz ama devlet hayatına geldik mi hepimiz önce insanız, sonra da bu ülkenin eşit vatandaşıyız. Bu haber bana ulaştığı zaman, anında hem parti olarak açıklama yaptık hem bizler açıklama yaptık. Tereddüt etmeyiz bu konuda. Bu mesajınızı da cumartesi günü arkadaşlara ileteceğim. Bu konuda hep beraber hassasiyet göstermemiz gerektiğini söyleyeceğim. Böyle bir irfan, bir hikmet ocağının ticarethane muamelesi görmesi asla kabul edilemez” dedi.

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