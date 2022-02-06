Ahmet Davutoğlu: Çok zor günlerden geçiyoruz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yoğun kar yağışına maruz kalan ve 4 gün elektriksiz kalan Isparta için iktidara seslenerek, "Yaşananlar plansızlık ve yönetim boşluğunun açık kanıtıdır. Daha vahim olaylar yaşanmadan Isparta acilen afet bölgesi ilan edilerek süratle tedbir alınmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Isparta İl Başkanı Betül Kayacan ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“İNSANLAR BALKONLARINDA ATEŞ YAKTI”

Kayacan, dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışta 4 gün elektriksiz kalan Isparta'da yaşananları şöyle anlattı:

* Çok zor günlerden geçiyoruz. Çocukları evde hasta olanlar var. İnsanlar arabalarına inip çocuklarını ısıtıyorlar. Arabada şarj ediyorlar. Odun bulabilirse balkonlarında ateş yakıyorlar. Dışarılarda ateş yakıyorlar. Marketler, domates, çiçek seraları çöktü.

* Yaklaşık 500 milyon gibi bir rakam zararı var sadece domates ve çiçekçilerin. Ne yazık ki düne kadar hiçbir vekil sahada değildi. Sayın bakan geleceği için vekillerin bir kısmı geldi. Isparta yaklaşık 20 yıldır en zor günlerinden birini yaşıyor. 2 evden birinde elektrik var, birinde yok.

DAVUTOĞLU: ACİLEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Davutoğlu ise iktidara seslenerek, “Yaşananlar plansızlık ve yönetim boşluğunun açık kanıtıdır. Daha vahim olaylar yaşanmadan Isparta acilen afet bölgesi ilan edilerek süratle tedbir alınmalı” dedi.

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