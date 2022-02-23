Ahmet Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: 28 Şubat ile birlikte anılmaya devam edeceksiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "28 Şubat, zihinlerdeki sancısını sürdürdükçe, siz de 28 Şubat ile birlikte anılmaya devam edeceksiniz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir kez daha sosyal medya hesabından video yayınlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki sözlerine yanıt verdi. MHP liderinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Türk siyasetinde ilk defa bir şey gerçekleşti. Bir siyasi parti lideri, yine bir siyasi parti liderini açıktan, kamuoyu önünde tehdit etti. Sayın Bahçeli, grup konuşmalarından önce bir az sakinleşin” dedi.

“NE KAST ETTİĞİMİZİ ANLAMIYORSUNUZ”

Bahçeli'ye, “Sizinle sayılarda anlaşmak bile çok zor gerçekten. 6'yı ters çevirir 9 yaparsınız. Birtakım hesaplar içine girersiniz” diye seslenen Davutoğlu, “Ama kelimeler ve kavramlara geldiğinizde Sayın Bahçeli, işte burada işiniz gerçekten zor. Bizim kurtlar sofrasından ne kast ettiğimizi anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz herhalde. Onun için biraz Kemal Tahir okuyun, tavsiye ederim. Orada kurtlar sofrası, sizin anladığınız gibi anlatılmaz. Kurtlar sofrasında, kurtlar birbirini yer” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, öfkeyle konuşuyorsunuz. Biraz sakinleşin. Yaşınız artık kemale erdi. Biraz sukunet lütfen. Bu millet sert sözlerden yoruldu. Biz bu topraklara muhabbet tohumu ekmeye geldik. Kin ve nefret dilini konuşanlar karşısında muhabbet demeye devam edeceğiz. Milleti bölmek isteyen, ayrıştırmak isteyen, dışlamak isteyenlere karşı kardeşliği, birliği, eşitliği vurgulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ERDOĞAN İLE BUGÜN DOSTSUNUZ YARIN NE OLACAĞINIZ BELLİ DEĞİL”

28 Şubat dönemindeki gazete manşetlerini göstererek MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, “O gün yaşayanları şaşırtmadığınız gibi, bugün bizi de şaşırtmıyorsunuz. Dün hakaret ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, urgan fırlattığınız Erdoğan ile bugün dostsunuz. Yarın ne olacağınız belli değil” dedi.

BAHÇELİ'YE 28 ŞUBAT YANITI

2000 yılında yayımlanmış başbakanlık genelgesini de gösteren Davutoğlu, Bahçeli'ye “Sizin döneminizde yüz karası bir genelgenin, sizin imzanızla yayımlanmış halidir. 28 Şubat, zihinlerdeki sancısını sürdürdükçe, siz de 28 Şubat ile birlikte anılmaya devam edeceksiniz” diye seslendi.,

“SİZİN AKSİNİZE ANKARA’NIN DIŞINA NADİREN ÇIKMADIK”

MHP lideri Bahçeli'nin kendisini tehdit ettiğini vurgulayan Davutoğlu, “Bizi açıktan tehdit ediyorsunuz. Biz çok tehdit gördük. Tehditlere eğer boyun eğmiş olsaydık, bugün bu er meydanında olmazdık. Biz sizin aksinize Ankara'nın dışına nadiren çıkmadık. Vatan topraklarının her bir dağına, taşına selam verdik. Irmağından su içtik. Havasından beslendik. Dağlarından izzet dersi aldık Sayın Bahçeli. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşıyoruz, bu topraklarda öleceğiz. Nasıl öleceğimizin takdiriyse…Hz. Mevlana'nın ifadesiyle söyleyeyim, rabbimize vuslat anını ancak ona itaat ederek bekleriz. Başka hiç kimseden korkmayız. Başka hiçbir tehdit, başka hiçbir vade bizim için geçerli değildir. Nihai hüküm sadece Allah'a aittir” ifadelerini kullandı.

“SİZİN GÖZÜNÜZÜ KAN BÜRÜMÜŞ”

MHP Bahçeli’ye seslendiği videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, sizin gözünüzü kan bürümüş, bizim gözümüzü ise muhabbet” notunu düştü.

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