AİHM’den Demirtaş ve HDP’li 40 vekil hakkında dikkat çeken karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aralarında 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 40 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kararı sosyal medya hesabında duyuran insan hakları hukukçusu Avukat Benan Molu, “AHİM, aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP milletvekilinin başvurusunda bir kez daha dokunulmazlıkların Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş (no. 2) Büyük Daire ve Kerestecioğlu kararlarının devamı…” dedi.

BU KARARIN GEREĞİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

AİHM’nin hak ihlali kararını SÖZCÜ'ye değerlendiren Benan Molu, şunları kaydetti;

– Selahattin Demirtaş’la ilgili 22 Aralık 2020 tarihinde verilen Büyük Dairesi kararında mahkeme detaylı olarak ele almıştı. Daha sonrasında yine HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'yla ilgili bir karar verilmişti. O karada ayrı olarak ele alınmıştı. Bugün 40 milletvekiliyle ilgili verilen karar aslında bu iki kararın devamı niteliğinde ve başka yeni hiçbir şey söylenmiyor.

– Söylediği tek şey şu; Her iki karara atıf yapıp anayasadaki dokunulmazlıkları Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir usulle Venedik Komisyonu’nda tespit ettiği üzere aykırı olarak kaldırıldığı ve buradaki esas amacın o anayasa değişikliğinin gerekçesinde milletvekillerinin yaptığı açıklamalara dayanıldığı için bu dokunulmazlıklarının kaldırılması ifade özgürlüğünün ihlal ettiğini söylüyor.

HER BİRİNE AYRI AYRI 5 BİN EURO TAZMİNAT

– Daha fazla söylediği bir şey yok zaten çok kısa bir karar. Vekillerin her birisine ayrı ayrı bu hak ihlalinden dolayı 5 bin Euro tazminata hükmedildi. Hukuka aykırı olarak kaldırılan dokunulmazlığa dayalı olarak yapılan çok fazla işlem var her birisi için. Bu sebeple gözaltına alındılar, tutuklandılar, haklarında çok sayıda dava açıldı.

– Bu davaların hepsinde gerek biz gerek diğer vekillerin avukatları bütün yargılamalar sırasında dokunulmazlıkların hukuka aykırı olarak kaldırıldığını ve dolayısıyla o aşama tamamlanmada herhangi bir şekilde sürece devam edilemeyeceği söylendi ama yerel mahkemeler bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Dolayısıyla bu kararlar hakkında tekrar ilgili mahkemelere bildirilerek bu kararın gereğince dikkate alınması gerekiyor.

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