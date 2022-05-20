Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri bugün itibariyle başladı. Bakanlık tarafından istihdam edilecek 4 bin 175 personel alımı için gerçekleştirecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında personel.aile.gov.tr sayfası üzerinden yapılacak.

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Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel, Aile Sosyal Destek Personeli ve Yurt Yönetim Personeli olmak üzere üç farklı alan üzerinden personel alımı gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklar.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TERCİH EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini “https://personel.aile.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f” sayfası üzerinden gerçekleştirecek.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.