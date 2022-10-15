Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular dijital ortamda 17/10/2022 – 31/10/2022 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
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