Akar: Operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Irak Dışişleri Bakanı, IKBY Başkanı, IKBY Başbakanı'yla görüşen Akar, "Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Almanya’ya geldi. Burada Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Akar, Münih Güvenlik Konferansı’nın küresel, bölgesel güvenlik sorunlarının tartışıldığı dünya çapında bilinen bir organizasyon olduğunu belirtti.

Burada hem Türkiye’nin görüşlerini ifade etme imkanı bulduklarını hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Akar, “Terör örgütleri PKK/YPG’nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Konferansın bu kapsamda çok yararlı geçtiğini aktaran Akar, konferans sırasında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu’nda da bir konuşma yaptığını hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, “Operasyonel anlamda hem ülkemiz içinde hem sınırlarımızın ötesinde faaliyetlerimizi sürdürürken asil milletimizin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi.

TERÖR KORİDONU PARÇALADIK

Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terörist varlığına dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

– Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük, sürdüreceğiz. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda teröristler tarafından bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Buna karşı her türlü mücadeleyi vermek suretiyle terör koridorunu parçaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde çok önemli adımlar atıldı, gurur verici bir atılım gerçekleşti. Savunma sanayiinde yerlilik ve millik oranı yüzde 80’lere yaklaştı. Bundan sonra da yapılacak çalışmaların çetin geçeceğinin farkında, bilincindeyiz. Kamu, özel sektör, üniversiteler, vakıflar el ele vermek suretiyle tek yumruk, tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonunda da çok daha önemli ve başarılı sonuçlar elde edeceğiz.

(Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmeler)

– Sınırlarımızın, halkımızın, ülkemizin güvenliğini sağlamak için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz. Bir an önce oralarda nizamı intizamı, sükuneti, barışı bozan bu terör unsurlarının ayıklanmasına gayret gösteriyoruz.

– Bu manada hem Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuda hepimiz mutabıkız. Ben kendilerine çok açık ve net bir şekilde şunu ifade ettim; 40 yıldan beri mücadele ediyoruz, artık bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de terörist neredeyse hedefimiz orası ilkemizi kendilerine hatırlattık. Ayrıca yaptığımız bütün operasyonlarda masum halka, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar verilmemesi için elimizden gelen her türlü gayreti hem planlama hem icra safhasında gösterdiğimizi de bir kez daha paylaşma fırsatı bulduk.

(Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik)

– Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellememiz gerekiyor.

– Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi'nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk.