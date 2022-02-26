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Akaryakıt zammı İETT’yi de vurdu

Akaryakıta gelen fahiş zam İEET’yi de vurdu. Zamma tepki gösteren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili son 2 ayda akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 arttığına dikkat çekerek “Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi” dedi.

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Akaryakıt zammı İETT’yi de vurdu

Benzine 1.61 TL, motorine 1.51 TL gelen zam, İstanbul'da toplu ulaşımının bel kemiği İBB bağlı kuruluşu  İETT'yi de zora soktu.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından fahiş zamma tepki gösterdi.

Bilgili “Motorin bugün 17 Lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları %50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, SADECE AKARYAKIT MALİYETİNİ bile karşılayamaz duruma geldi” paylaşımında bulundu.

SOS EMOJİSİ İLE PAYLAŞTI

Paylaşımında  yardım çağrısı anlamına gelen “SOS” emojisi de koyan Bilgili 26 Şubat itibari ile KDV'li son fiyatları şöyle paylaştı:

*Kurşunsuz benzin 16.77 TL, Motorin Ultraforce 17.01 TL, Motorin EcoForce 16.98 TL.

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