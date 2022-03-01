Akaryakıt zammı PTT yönetimini etkilemiyor

PTT Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, İştirakler Başkanı ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne yıllık 4’er bin litre akaryakıt kullanım hakkı verildi.

Deniz AYHAN

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Her bir araç bugünkü fiyatlarla 67 bin lira akaryakıt harcayacak. PTT Daire Başkanları için yıllık 3 bin litre, PTT Başmüdürleri için de yıllık 2 bin 500 litre akaryakıt kullanım hakkı belirlendi. Bu haktan toplam makam sahibinin 49 aracı faydalanıyor.

İSRAF ENGELLENMELİ

CHP'li Atila Sertel “Sayıştay makam araçlarının hafta sonu ve bayram tatillerinde de kullanılıyor olabileceğini belirterek, bunun yönetici maaşlarından vergilendirilmesini istedi'' dedi ve ekledi: “Son zamlarla birlikte PTT'de üst düzey bir yöneticinin yıllık akaryakıt tüketim bedeli 70 bin liraya yaklaşıyor. Zamların ardından vatandaşlar arabalarına bile binemeyip, depolarını dolduramıyor. PTT üst yönetimi ise kontrolsüz biçimde akaryakıt harcıyor. PTT başta olmak üzere tüm kamu kurumlarındaki araçlarda takip sistemi zorunlu olmalı ve yakıt israfının önüne geçilmeli.”