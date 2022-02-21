Akdeniz foklarını tabanca ile vurarak öldürdüler

Nesli tükenmekte ve koruma altına olan Akdeniz foklarını Akdeniz’deki Kerpe Adası’nda tabanca ile vurularak öldürülmeleri sert tepkilere neden oldu.

Yaşar ANTER

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Nesli tükenmekte ve koruma altında olan, Ege ve Akdeniz'de sayıları ise yüzü geçmeyen biri yetişkin diğeri yavru iki Akdeniz fokunun Kerpe (Karpathos) Adası sahiline ölü olarak vurması üzerine araştırma başlatıldı.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Kerpe Belediyesi Veterineri Dinos Protopapas tarafından yapılan otopside iki Akdeniz Foku'nun tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÖFKE VE UTANÇ DUYUYORUZ

Protopapas yaptığı açıklamada “Bu olaydan öfke ve utanç duyuyoruz. Olayın nerede gerçkleştirildiği ile ilgili bir bilgimiz yok, çünkü akıntı ile adanın sahiline vurmuşlar. İki Akdeniz Foku'nu tabanca ile vurarak öldürmüşler. Bir insan nasıl olurda silahını kaldırıp böyle bir canlıya ateş edebilir, katil ruhunun derinliklerinde ne yatıyordur, çok üzgünüz” dediği belirtildi.

Rodos Adası'nda yayın yapan ulusal Rodiaki Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

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