Akkuyu’da işçiler isyan etti: 4 kişilik odaları 8 kişiye çıkardılar

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesinde çeşitli taşeron firmalarında çalışan işçiler, konaklama için kullandıkları odalarının 4 kişiden 8 kişiye çıkartılması üzerine eylem yaptı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yeni bir işçi eylemine sahne oldu. Barınma koşullarından yakınan işçiler toplu olarak eylem yaparak sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

4 KİŞİLİ ODALAR 8 KİŞİŞYE ÇIKARILDI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli taşeronlardaki işçiler, kamp koşullarının elverişsiz olması ve 4 kişilik odalarının 8 kişiye çıkartılması üzerine eyleme geçti.

Taşeron firmalarında işçiler, dün akşam saatlerinde hayata geçirilen uygulamayı eylem yaparak protesto etti.

Barındıkları koğuşlarından aşağıya inen işçiler, çeşitli sloganlar atarak sorunlarına çözüm yolu bulunmasını istediler. İşçiler şantiyede uygulanan ağır çalışma koşulları, maaş, yemek ve yatacak yer koşullarını protesto ettiler.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

DİSK Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir an önce bitirilmesi için üretim baskısının yapıldığı şantiyede 4 kişilik koğuşlarda sayı artırılıp işçiler 8 kişi kalmaya zorlanıyor. Silifke’de küçük büyük bütün pansiyonlar ekstra ranzalar konularak hijyen koşulları da hiçe sayılıp kapasitesinin üzerinde konaklama yaptırıyor.”

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