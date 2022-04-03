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‘AKP iktidarında iş arayan emekli sayısı 4.2 milyona çıktı’

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 20 yıllık AKP iktidarında iş arayan emekli sayısının 1.5 milyondan 4.2 milyona çıktığını söyledi.

Latif SANSÜR
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‘AKP iktidarında iş arayan emekli sayısı 4.2 milyona çıktı’

AKP iktidarında emeklilerin çilesinin bitmediğini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, emekli maaşı alan 13.7 milyonun yarısının ya bir işte çalıştığını, ya da iş aradığını söyledi.

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Bülbül,  “AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çalışan veya iş arayan emeklilerin sayısı 1 buçuk milyondan 4,2 milyona çıktı. Emekli maaşı alan 13.7 milyon kişinin yarısı ya bir işte çalışıyor, ya da iş arıyor” diyerek emeklilerin çok ağır koşullarda yaşadığını söyledi.

“EMEKLİLERİN YÜZDE 64'Ü TARIM SEKTÖRÜNDE”

Emeklilerin bir çok nedenle geçinemediğini, çok ağır koşullarda, güvencesiz olarak çalıştıklarını söyleyen Bülbül, ”İstihdam edilen emeklilerin yüzde 64'ü tarım, yüzde 28'i hizmet sektörü, yüzde 5'i sanayi, yüzde 2'si ise inşaat sektöründe çalışıyor. 3 Y, ‘Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar' ile iktidara gelen saray iktidarı iki Z ‘Zam ve Zulüm' ile sandıkla bu iktidardan gidecek” dedi.

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