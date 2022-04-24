AKP ilçe başkanı, öğretmenevi ve milli eğitim müdürlüğünü bastı

Konya'da AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı’nın öğretmenevi binasına giderek yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin’e hakaret ve tehditler yağdırdığı iddia edildi. Çanakçı'nın daha sonra Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de giderek toplantı halinde olan İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Kaymak’ı da tehdit ettiği ileri sürüldü.

Müslüm EVCİ

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Olay geçen çarşamba günü Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre AKP Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, Emirgazi Öğretmenevi'ne gelerek yakınlarına ayrıcalık tanımayan Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin'i ziyaret etti. İkilinin bir süre görüşmesinin ardından AKP İlçe Başkanı Çanakçı, Müdür Bilsin'e hakaret ve tehditler savurdu.

Daha sonra dışarıya çıkan AKP'li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin'i yanına alarak Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak'ın ilçedeki okul müdürleriyle toplantı yapmasını umursamayarak zorla içeri giren AKP'li Çanakçı burada da hakaret ve tehditlere devam etti.

O GÖRÜNTÜLERE SÖZCÜ ULAŞTI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, olayla ilgili görüntüleri SÖZCÜ'yle paylaştı. Görüntülerde saat 11.15 sıralarında telefonla konuşarak Öğretmenevine gelen AKP'li Çanakçı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin'in odasına yöneliyor.

Bir süre içerde kalan Uğur Çanakçı'nın yanında Ahmet Bilsin'le birlikte dışarı çıktığı görülüyor. AKP'li Çanakçı'nın koridorda bir süre konuştuğu Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin'e sık sık parmak sallayarak dışarı çıktığı da görüntülere yansıyor.

“BUNDAN BÖYLE BENİM EMRİMDE ÇALIŞACAKSIN”

Yaşanan olayla ilgili konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi:

– AKP İlçe Başkanı Uğur Çanakçı geçtiğimiz Çarşamba günü Öğretmenevine giderek burada müdürle görüşüyor. Olayla ilgili edindiğimiz bilgilere göre, Çanakçı, görüşmede öğretmenevinde görevli D.P'yi neden işten kovmadığını, başka yere görevlendirilen A.S'ye neden torpil yapmadığını belirterek, serzenişte bulunuyor.

“BUNU UNUTMAYACAKSIN”

– Bunun üzerine sesleri duyan bazı personelde koridora çıkıyor. AKP'li Çanakçı daha sonra müdür beye parmak sallayarak, ‘Bundan böyle benim emrimde çalışacaksın, siyaset en büyük güç bunu unutmayacaksın. Hepinizi esas duruşta bekleteceğim' gibi tehditler savuruyor.

“İLÇE MİLLİ EĞİTİM’DE DE TERÖR ESTİRDİ”

AKP İlçe Başkanı Uğur Çanakçı'yı Öğretmenevi Müdürü Ahmet Bilsin'i aracına zorla bindirerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdüğünü ve orada da hakaretlere devam ettiğini kaydeden Yokuş, “ AKP İlçe Başkanı Öğretmenevi Müdürü'nü zorla aracına bindirdikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek burada da terör estiriyor. AKP'li Çanakçı'nın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girdiği sırada İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaymak ve bazı okul müdürlerinin toplantıda olmasına rağmen içeriye zorla giriyor ve burada da hakaretlerine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“MEMURLARIMIZ AKP'NİN TEHDİT VE BASKISI ALTINDA”

Her iki müdüründe AKP'li Çanakçı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yokuş, “Olay şu an adli mercilere yansımış durumda. Müdürlerin ikisi de olayın ardından AKP'li Çanakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu olay ülkemizin nasıl bir parti devleti haline geldiğinin net bir göstergesidir. Memurlarımız AKP'nin tehdit ve baskısı altında. Bu zorba eşkıya düzenine son vereceğiz. Olayın yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

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