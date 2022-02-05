AKP ilçe binasının çatısına çıkıp Erdoğan’a hakaret etti, tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar edeceğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden zanlı tutuklandı.

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Olay dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki AKP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç. 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu.

POLİS YAKALAYIP BİNADAN İNDİRDİ

Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan indirdi. Gazetecilerin soruları üzerine zanlı “AK Parti al sana İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı” diye yanıt verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Zanlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI YIRTMIŞTI

Zanlı geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Kaymakamlık binasına giderek Erdoğan’ın duvarda asılı bulunan fotoğrafını alıp yırtarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Cezaevinden çıktıktan sonra aynı intihar girişiminde bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ereğli Adliyesine götürüldü.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. İHA

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