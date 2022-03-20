‘AKP, senelerdir İzmir’i radyasyona mahkum etti!’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "İzmir'in Çernobili" olarak anılan nükleer atıkların bulunduğu Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasını bir kez daha gündeme getirerek, "Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir'i radyasyona mahkûm etti!" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İzmir'in Çernobili” olarak anılan nükleer atıkların bulunduğu Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasını bir kez daha gündeme getirdi, Meclis'te komisyon kurulması için araştırma önergesi verdi.

“NÜKLEER İÇİN ELLERİNİ OVUŞTURAN AKP, YILLARDIR İZMİR'İ RADYASYONA MAHKÛM ETTİ”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önergeme verdiği yanıtta Gaziemir'de gömülü olan nükleer atıkların ayrıştırma ve bertaraf işlemleri için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma yaptığını söylemişti.

Üzerinden bir sene geçti hala bir adım atılmadı. Neden? Yönetmelik gereği bu atıkların sorumluluğu atıkların sahibinde olabilir ancak ne fabrika kalmış ne sahibi… 12 yıl geçmiş üzerinden devlet bir adım atmamış. Kentin göbeğinde, insanların yaşadığı bir alanda nükleer atıklar ölüm saçarken, 12 yıldır bu atıkların bertarafı için hiçbir adım atmayan iktidar şimdi nükleer enerji için kolları sıvadı. Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllardır İzmir'i radyasyona mahkûm etti! Gaziemir'i ölüm saçan atıklardan kurtarmak zorundasınız.”

“MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN!”

CHP'li Murat Bakan, “Yıllardır bir türlü adım atılmayan Gaziemir'deki radyoaktif bulaşıklı atıkların ayrıştırılma ve bertaraf işleminin başlatılarak hızla tamamlanması; 12 yıldır bu sorununun çözülememesinin nedenlerinin tespit edilmesi; ülkeye girişi yasak olan bu atıkların ülkeye kim tarafından nasıl sokulduğunun, Gaziemir'e kim tarafından nasıl getirildiğinin, bu nükleer atıkların yıllardır orada kalmasına sebep olanların, ihmali olanların tespit edilmesi;

Atıkların bertarafında bunca yıl hiçbir adım atmayarak o bölgede yaşayan halkın başta sağlık olmak üzere yaşadığı sorun ve mağduriyetlere sebep olanların belirlenmesi ve yıllardır burada gömülü olan atıkların tabiata ve çevreye verdiği zararın araştırılarak bölgenin rehabilite edilmesi” için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

“12 YILDIR CEVAPSIZ…”

Bakan, meclis araştırma önergesinde şu detaylara yer verdi: “Bölgenin atıklardan temizlenmesi öncelikle halk sağlığını ilgilendirmektedir ve hayati bir önem arz etmektedir. Ancak maalesef 12 yıldır bu konu ne önemsenmiş ne bu konuda somut bir adım atılmıştır. Yanı sıra atıkların gömülü olduğu söz konusu fabrika Çevre Bakanlığı'nın onayından geçen lisanslı bir ayrıştırma tesisiydi.

Ancak ülkeye girişi yasak olan bu tehlikeli atıkların ülkeye kimler tarafından ve nasıl getirildiği sorusun cevabı da Bakanlık denetiminde olan lisanslı bir alanda Türkiye'de olmayan bir nükleer santral atığının olmasının açıklaması da 12 yıldır cevapsızdır. Lisanslı fabrikada bu atıkların ne işi vardır, lisans veren Bakanlık burada hiç denetim yapmamış mıdır, bu atıkları tespit etmemiş midir soruları 12 yıldır cevapsızdır.

Konuyla ilgili tek yetkili kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bugüne kadar bu bölgede herhangi bir temizlik işlemi yapmıştır. TAEK'in bu atıkları atacak yeterli alanı var mıdır, bu atıkları ayrıştıracak yeterli teknik ekip ve donanımı var mıdır, varsa bu alan neden yıllardır temizlenmemektedir gibi birçok soru da 12 yıldır cevapsızdır.

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