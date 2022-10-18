AKP ve MHP, rant iddiasına tekrar onay verdi

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızına ait olan arsanın eko turizm alanına çevrilmesi ve kendisi ile ailesine ait arsalara 15 kat imar planı izni verilmesini sağlayan imar planı değişiklikleri konusu Ekim ayı olağan meclis toplantısında tekrar gündeme gelerek tartışmalara neden oldu.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca mahallesindeki kızına ait arsanın eko turizm alanına çevrilmesi ve Uncubozköy mahallesinde kendisine ile ailesine ait arsalara 15 kat izin veren imar planı değişiklikleri konusu Ekim ayı olağan meclis toplantısında tekrar gündeme gelerek tartışmalara neden oldu.

MHP'li Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumunda siyasi kimliği sebebiyle her iki konuda hukuksuzluk, kanunsuzluk ve yönetmeliğe aykırı olup olmadığının incelenmesi için tekrar görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edilmesini talep etti. Birinci oturumunda Ergün'ün talebi oy birliğiyle tekrar görüşülmek üzere komisyona sevk edildi.

Komisyonda görüşüldükten sonra meclisin ikinci oturumunda tekrar gündeme getirilen iki madde CHP ile Cengiz Ergün arasında gerginliğe sebep oldu.

“ARSALARINIZA 7 BİN METREKARE FAZLADAN İNŞAAT ALANI SAĞLANMIŞ”

Meclis toplantısında Cengiz Ergün'ün kendisine ve ailesine ait arsalara 15 kat imar izni veren imar planı değişikliğiyle ilgili söz alan CHP Büyükşehir belediye Meclis üyesi Koray Kaplan, yapılan değişiklik sayesinde Ergün'ün arsalarına 7 bin metrekarenin üzerinde fazladan inşaat alanı sağlandığını ifade etti.

CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Kaplan şöyle konuştu: “Yapılan imar planı değişikliği ile arsalarınıza 7 bin metrekare üzerinde inşaat alanı fazladan verilmiş. Yani 7 bin metrekarelik bir rant sağlanıyor. Bizim talebimiz yapılan imar planı değişikliğinde size ait olan arsaların çıkartılması. Bu bize göre etik değil.”

MHP'Lİ ERGÜN, “ADAM MISINIZ, İNSAN MISINIZ” DEDİ ORTALIK GERİLDİ

Toplantıda ara ara söz alan MHP'li Manisa Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konu hakkında söz alan ve imar planında rant sağlandığını iddia eden CHP'li Meclis üyelerine yönelik “Adam mısınız. İnsan mısınız. Önce insan olacaksınız. Eğer rant varsa daha önce niye imar planı değişikliklerine ‘Evet' oy verdiniz. Adamsanız ‘Red' verin” sözlerini mecliste gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

Meclis toplantısında “Rant var” diyen CHP Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Bülent Mersinli'nin Ergün'ün talebiyle özel güvenlikler eşliğinde dışarı çıkarılmak istenmesi toplantıda yaşanan gerginliği üst düzeye çıkardı. CHP'li meclis üyesinin dışarı çıkarılması toplantıdaki CHP'li ilçe belediye başkanları tarafından önlendi.

AKP VE MHP'NİN OYLARIYLA İMAR PLANI TEKRAR KABUL EDİLDİ

Mecliste yaşanan gerginliğin ardından MHP'li Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talebiyle tekrar gündeme getirilen Uncubozköy mahallesinde kendisine ve ailesine ait 15 kat imar izni veren imar planı değişikliği AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla tekrar kabul edildi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ‘Red' oyu kullanırken, BBP'li meclis üyesi ise çekimser oy kullandı.

KIZINA AİT ARSA İLE İLGİLİ MADDE İÇİN MAHKEME SONUCU BEKLENECEK

Mecliste tekrar görüşülmek üzere gündeme getirilen Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca mahallesindeki Cengiz Ergün'ün kızına ait arsanın eko turizm alanına çevrilmesi imar planı değişikliği konusu içinde Manisa İdare Mahkemesi'ne açılan imar planının iptali davasının sonucunun beklenmesi oybirliğiyle karar verildi.

CHP TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Gergin ve olaylı geçen Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumun artından CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, CHP Manisa İl başkanlığı ve CHP'li belediye başkanları parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, meclis toplantısında bir büyük şehir belediye başkanına yakışmayan davranışlar izlediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bir büyükşehir belediye başkanının sergilemiş olduğu tavırdan dolayı MHP'ye, AKP'ye oy verenler de en az CHP'ye ve İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlar kadar üzülmüşlerdir. Bu üsluptan anlaşılıyor ki Cengiz Ergün'ün dengesi ve ayarları bozulmuş. Toplantıda sobelenmiş ve yakalanmış bir belediye başkanını seyrettik. Meclise sunduğu itiraf niteliğindeki önergeleri ile Cengiz Ergün, AKP'nin ve MHP'nin çoğunlukta olduğu bir mecliste kendini aklama telaşına düşmüş durumda. Komisyonun verdiği rapor Ergün'ü aklayabilir. Ama unutulmaması gereken bir şey var, Ergün yaptığı imar değişikliği ve yolsuzluklarıyla Manisa halkının vicdanında hüküm yemiştir. Ergün'ün en son oturumda yaptığı hareketleri kınıyor ve meclis üyelerimiz ile belediye başkanlarımıza yapmış olduğu hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Öyle belediye meclis kararı ile aklanmak olmaz. Sandıkta vatandaş Ergün'ü nasıl aklayacağını çok iyi biliyor”

Toplantıda söz alan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, son yıllarda partisini yaptığı muhalefetin Cengiz Ergün'ün kimyasını bozduğunu belirterek, “Tek adam rejimine karşıyız. Nasıl genel iktidarda Recep Tayyip Erdoğan tek adam olarak her şeyi yapmak istiyorsa, Manisa'da da ona bir rol model olarak Cengiz Ergün'ü tek adamlıkla görüyoruz. Yaptığımız etkili muhalefet hem MHP'nin hem de Cengiz Ergün'ün dengesini bozmuştur. Nerede toplumsal çıkar, toplum yararına karar varsa CHP olarak desteklemeye hazırız. Ama nerede kişisel çıkar, rant ve menfaat varsa da sonuna kadar onun karşısında olacağız.”

CHP'li ilçe belediye başkanları ise yaptıkları açıklamalarda, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün davranışlarını ve hakaret niteliğindeki sözleri kınadıklarını dile getirdi.

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