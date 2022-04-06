AKP’den DEVA Partisi’ne geçti! Rozetini Babacan taktı

22. ve 23. dönem AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne katıldı. Kızılcıklı’nın rozetini, haftalık değerlendirme toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taktı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Babacan'ın gündeminde enflasyon, yurt dışına çıkmak isteyen hekimlerin sayısındaki artış ve Cemal Kaşıkçı dosyası vardı. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl enflasyona ilişkin yaptığı konuşmaları izleterek açıklamalarda bulundu.

“ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ”

Türkiye’nin, kronik yüksek enflasyon dönemine girdiğini belirten Babacan, “Enflasyonun 34 seneden sonra ilk defa tek haneye indiği yıl 2004 yılıdır. Biz, bu milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Hiç endişeniz olmasın, önümüzdeki seçimlerden sonra bu iş bitecek. Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indireceğiz. Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak.” dedi.

“MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK”

119 maddelik Ekonomi ve Finans Eylem Planı açıkladıklarını hatırlatan Babacan, “Hepsi takvime bağlanmış, bütçesi hazır. Para politikasında fiyat istikrarından vazgeçmeyeceğiz. Merkez Bankası yönetimini, Cumhurbaşkanlığı makamının saldırısından kurtararak tam bağımsız hale getireceğiz. Rezerv yönetimini şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

“BU KRİZ BEŞTEPE YAPIMI YERLİ VE MİLLİ KRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine göz dikenlere acımayacağım” sözlerini eleştiren Babacan, şunları söyledi;

*Bu ülkede elektriğe, doğal gaza, akaryakıta zam yapan kim? Cumhurbaşkanı. Şeker fiyatlarını belirleyen kim? Erdoğan'ın kendisi. İşyerlerinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarını patlatan o. Mazotundan gübresine tüm tarımı haşat eden o.

*Hayat pahalılığının sorumlusu, döviz kurunu patlatandır. Dolar kurunu bir çırpıda 8 liradan 14 liraya yükselten politikalar hangi ‘akıllının' aklına geldiyse, sorumlu odur. Hayat pahalılığının sorumlusu, milletin 130 milyar dolar döviz rezervini cayır cayır yakandır.

*Yaşadığımız bu kriz; dış düşmandan, iç düşmandan falan kaynaklanmıyor. Bu kriz; Beştepe yapımı yerli ve millî krizdir.

“HİKMET İMZADAYSA AT O İMZAYI”

*Şu an yıllık enflasyon Kenya'da yüzde 5 buçuk. Uganda'da 3,7. Türkiye'de TÜİK'in örttüğü enflasyon yüzde 61. G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyon bizde. Enflasyonla mücadeleyi kim başaramıyor? Japonya, ‘Yüzde 1'e çıktı' diye panik oluyor.

*Biz yüzde 7'yi bir haftada, 10 günde yaşıyoruz. Hiç utanmadan ‘Dünyanın her yerinde enflasyon yüksek' diyerek sözüm ona bilmeyen vatandaşlarımızı aldatmaya çalışıyorlar.

*3 yıllık ekonomik program açıklıyor, 3 ay sonra programın yerinde yeller esiyor. ‘Biz ne yaptığımızı biliyoruz' diyen Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Ne yaptığını bilmek bu mu? İki lafın başı ‘Ben ekonomistim' diyor. O zaman düzelt şunu. Elini tutan mı var?

*Zamanında bu ülke bir başarıdan diğerine koşarken bizleri kastederek ‘Ben imza atmasam onlar yapamazdı' diyor. Hikmet imzadaysa, at o imzayı da ülke düzelsin bakalım.

“HİÇBİR ALTYAPI YATIRIMIYLA ONLARI GERİ KAZANAMAZSINIZ”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından Babacan, Ocakta 197, şubatta 157, martta 213 hekimin yurt dışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvuru yapmasına değindi.

Babacan, “Geçen ay tüm zamanların rekoru kırılmış. Bunca emekle yetiştirdiğimiz 567 hekimimizi üç ayda kendi ellerimizle başka ülkelere hediye ediyoruz. Bir ülkeye gıcır gıcır havalimanları yapabilirsiniz. Ama o ülkenin iyi yetişmiş insan gücü, o havalimanlarının dış hatlarını umut kapısı olarak görüyorsa, hiçbir altyapı yatırımıyla onları geri kazanamazsınız” açıklamasında bulundu.

“KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLECEĞİNE YÖNELİK İŞARETLER VAR”

Babacan’ın gündeminde 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul, Türkiye’deki başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’da vardı.

Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a nakledilmesine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın olumlu görüş bildireceğine yönelik açıklaması da vardı. Babacan, şunları söyledi;

*Sayın Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin ardından ‘Gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir' demişti.

*Belli ki, geldiğimiz noktada, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağının kararı Suud yargısına bırakılmış. Suç mahallinin Türkiye olduğu Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtüleceği yönünde çok güçlü işaretler var.

*Neyin pazarlığının döndüğünü bilemiyoruz. Ekonomisi zayıfladıkça diğer devletlerden borç ve swap dilenen, borç dilendikçe el alemden emir alan, emir aldıkça ahlaki üstünlüğünü yitiren bir yönetimin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini gayet iyi görüyoruz.

AKP’Lİ ESKİ VEKİL DEVA PARTİSİ’NE KATILDI

22. ve 23. dönem AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne katıldı. Kızılcıklı'nın rozetini, haftalık değerlendirme toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taktı.

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