Türkiye’den Montrö Sözleşmesi açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalle ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Montrö sözleşmesinin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir" dedi.

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AKP MKYK toplantısı sonrası parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;

*Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya, uluslararası hukukun ağır bir ihlali anlamına gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz.

*Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya’nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

*Bu süreç bir şey daha gösterdi. AB’nin kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda kınama ürettiği görüldü. Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin neler katacağı konusunda bilgilendirmede bulunduk. Karadeniz’in güvenliği konusu kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

*Montrö Sözleşmesi'nin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir