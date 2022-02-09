AKP’li başkanın ilanla takipçi toplaması tepki çekti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ilçedeki ilan panolarına kişisel sosyal medya hesaplarına takipçi toplamak için verdiği ilanlar meclis gündemine geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ilçedeki billboardlara “burada buluşalım” sloganı ile kendi sosyal medya hesaplarına takipçi toplamak için verdiği ilanlar tepki çekti.

CHP'li meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik grup adına Ümraniye Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Önergede Ümraniye Belediye Başkanı'nın sosyal medya, yazılı ve görsel basına verilen reklamlar için ciddi harcamalar yaptığına dikkat çekilerek son zamanlarda ilçedeki billboardların da reklam için kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Billboardlardan belediyenin çalışmalarını tanıtmak yerine belediye başkanı İsmet Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarının tanıtımının yapıldığı kaydedildi.

“REKLAM İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILDI?”

Belediyelerin görevleri arasında yer almayan hususlarda harcama yapmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek “Aksine bir davranış suç teşkil edebileceği gibi kamu zararına da yol açabilir. Mevzuatın öngörmediği hallerde ödeme yapılması kamu zararını oluşturur ve yöneticilerin sorumluluğunu doğurur” denildi.

Önergede, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın şu soruları yanıtlaması istendi:

* Görev süresi içinde Ümraniye Belediye Başkanı tarafından yapılan bu gibi reklam ödemelerinin toplam tutarı ne kadardır?

*Ümraniye Belediye Başkanı bu harcamaları ve ilan bedellerini hangi şirket veya müdürlük bütçesi üzerinden yapmıştır?

*Sosyal medya hesaplarında yapılan reklamların içerikleri belediyenin görevleri arasına giren faaliyetlere ilişkin midir? Bu harcamalar ile hangi belediye hizmeti yerine getirilmiştir?

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden tepki çeken festival