AKP’li başkandan basına hakaret: Muhalefet tepki gösterdi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, haziran ayın meclis toplantısı görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi basın diye adlandıramayacağım basın ekibine koz vermeme adına nezaketen bir uyarı. Biz açık aleni bir şekilde söylüyoruz, iftiracılara, yalancılara, sahtekarlara bunları söylüyoruz sesimizi yükseltiyoruz” dedi. Şerifoğulları’nın medya kuruluşlarına hakaret etmesine CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Geçtiğimiz aylarda bakanların TOKİ konutlarını ziyaret etmek amaçlı kentte yapmış olduğu ziyarette depremzedelerin evlerinin küçük olmasından dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na tepki göstermesine karşılık depremzede kadına “Senin duşa kabinin mi vardı önceki evinde?” diye soru soran ve tepki alan Şerifoğulları şimdi de bağımsız medya kuruluşlarını hedef gösterdi. Şerifoğulları'nın sözlerine muhalefet tepki gösterdi.

“NEZAKETEN BİR UYARI”

Belediye meclis görüşmelerinde MHP'li meclis üyeleriyle kentsel dönüşümle ilgili bir madde görüşülürken çıkan bir tartışmada başta SÖZCÜ gazetesi olmak üzere bağımsız medya kuruluşlarına hedef gösteren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisini töhmet altında bırakmadık dün Behçet beyin söylemiş olduğu sözler herkesin hatırında. ‘Eğer kentsel dönüşümde kullanacaksanız biz vereceğiz' dedi. Biz de durumu izah ettik oy vermeyen arkadaşlarımız da oldu. Biz Cumhur ittifakına da sadığız. Milliyetçi Hareket Partisini kesinlikle töhmet altında bırakmayız. Biz ne Halk TV'ye, ne FOX TV'ye, SÖZCÜ Gazetesine, ne de Cumhuriyet Gazetesine kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisini yem etmeyiz.

Biz Cumhur ittifakının ülke genelinde sağlamış olduğu ittifakı meclisimizde de sağlam bir zemine oturtma adına ve aynı zamanda burada yapılan şehrin menfaatleri noktasındaki konuşmaların marjinal sol gruplar tarafından Halk TV, Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi basın diye adlandıramayacağım basın ekibine koz vermeme adına nezaketen bir uyarı.

Biz açık aleni bir şekilde söylüyoruz; iftiracılara, yalancılara, sahtekarlara bunları söylüyoruz sesimizi yükseltiyoruz. Buradan çıkan her kelime bazı iftiracı, sahtekarların gazeteci diye tabir edilen insanların bu durumu farklı bir şekilde lanse edip ‘cumhur ittifakında çatlak var' diye haber yapmalarına karşı çıkıyoruz.”

“MECLİSİ SİYASİ POLEMİKLERE ÇEKMEYİN”

Başkan Şerifoğulları'nın açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, ise şöyle konuştu:

“Lütfen meclisin içerisinde Cumhur ittifakı Millet ittifakı diye ayrım yapmayın. Çünkü bu şehrin menfaatiyle ilgili her konuda biz her zaman destek verdik. Elazığ Belediyesi meclis üyelerini veya belediye meclisini lütfen siyasi polemiklere konu alabilecek alanlara çekmeyin. Aksi takdirde karşı düşünceler ve karşı siyasal fikirler ortaya çıkar. Meclisin de ahengi bozulur diye düşünüyorum. Beyefendi ortalık neresinde bunun hükümette mi ortaksınız burada mı ortaksınız?”

CHP'li meclis üyesi Cafer Yeşil ise, “Bu açıklamanız olmadı diğerleri de diyecek ki diğer basını bu şekilde ayırmak çok doğru değil. Basın görevini yapar eğer yanlış bir şey yapıyorlarsa çıkar kamuoyuna tenkit edersiniz” ifadelerini kullandı.

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