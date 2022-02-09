AKP’li başkandan, kaymakama makamında doğum gününü sürprizi

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç’a doğum günü pastası alarak kaymakamlık makamında doğum gününü kutladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan kutlamaya tepki gösteren CHP Tunceli il başkanı Ali Mustafa Çelik, “Bu fotoğrafta da anlaşılıyor ki devlet artık AKP’lileştirilmiş” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç'un doğum gününe özel pasta yaparak kaymakamlık makamında kutlama yaptı.

Çemişgezek Belediyesi, AKP'li başkan Yıldız'ın kaymakam Koç'a yapmış olduğu doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYMAKAM, JEST KARŞISINDA MUTLULUĞUNU GİZLEYEMEMİŞ

Doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından paylaşan Çemişgezek belediyesi,

“İlçe Kaymakamımız Sn. Önder KOÇ’A, Belediye Başkanımızdan doğum günü sürprizi Belediye Başkanımız Sn Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç'a, doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakamımız Sn. Önder Koç, doğum günü pastasıyla birlikte sürpriz yapan Belediye Başkanımız Sn. Metin Levent Yıldız’ın bu jesti karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

Kaymakam Önder Koç yaş gününü Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız’ın yaptığı pastayla kutladı. Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç’a tebriklerini iletip sağlıklı mutlu nice yıllar geçirmesini temenni etti” diye kaydetti.

“BU FOTOĞRAFTA DA ANLAŞILIYOR Kİ DEVLET ARTIK AKP'LİLEŞTİRİLMİŞ”

Partili bir belediye başkanının kaymakamlık makamında doğum günü kutlaması yapmasını devlet ciddiyetsizliği olarak yorumlayan CHP Tunceli il başkanı Ali Mustafa Çelik,

“Belediye başkanının iki sıfatı vardır bir partili sıfatı var bir de devlet kurumu yöneticisi sıfatı var. Öte yandan kaymakam devleti temsil eder ve siyasetin dışındadır. Bu fotoğrafta da anlaşılıyor ki devlet artık AKP'lileştirilmiş.

Dolayısıyla bu ilişkiler iç içe geçmiş kaymakamda bu durumdan herhangi bir beis görmüyor. Acaba bu davranışı bir CHP'li belediye yapsaydı kapıdan içeri alırlar mıydı?

Kaymakamlar devleti temsil ettikleri için siyasetten uzak durmaları gerekiyor bazı davranışlarında daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tip davranışlar halk nezdinden devletimize olan saygınlığı düşüyor bu doğru bir davranış değildir. Bu durumu kaymakamlığın acemiliği olarak görüyoruz.

Belediye başkanları kaymakamlarla tabi görüşür ama devlet adamlığı ciddiyetine uygun bir görüntü değil bu. Bu ilişkiler pasta kesme, doğum günü kutlama olayına çekilmesi ve resmi dilden kopuk bir ilişki içerisine girilmesinden uzak durmaları beklenir. Kaymakamlar devlet adamıdır ona göre hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.