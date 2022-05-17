AKP’li başkandan vatandaşa: Hadsizlik yapma, akıllı ol!

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma töreninde vatandaş ile tartıştı.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma törenine katıldı.

AKP'Lİ BAŞKAN İLE VATANDAŞ TARTIŞTI

Törenin ardından AKP'li İl Başkanı Hasan Angı ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini iddia eden vatandaşa AKP'li Angı, “Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu” diyerek çıkışmasının ardından vatandaş, “Sana baki değil burası, bana böyle konuşmaya hakkın yok” yanıtını verdi.

“DENSİZLİK YAPMA, AKILLI OL”

Bunun üzerine sinirlenen AKP'li başkan vatandaşı, “Densizlik, haksızlık yapma, akıllı ol senin her tarafın yanış” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ise Angı'ya “Sen doğru olduğu için şimdi makamında otur bakalım” dedi.

AKP'Lİ BAŞKANI AKP'LİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından AKP İl Başkanı Angı'yı, AKP Karatay ilçe Başkanı Mehmet Genç sakinleştirmeye çalıştı.

AKP’li Angı’nın fırçaladığı vatandaş ise çevredeki diğer vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

EKONOMİYE İLİŞKİN SÖZLERİ DE BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın, hayat pahalılığına ilişkin sözleri de tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında katıldığı bir toplantıda, zamlardan dolayı vatandaşın almakta zorlandığı sebze fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Angı, “Bir taraftan da düşündüğümüz zaman, kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim. Ondan sonra ‘yok domatesin tanesi 5 lira…' Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez” ifadelerini kullanmıştı.

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