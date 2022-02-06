AKP’li başkanın ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?’ sözleri tepki çekmişti, videosu ortaya çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Tahir Büyükakın'ın Çayırova’daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı’nda, "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" sözleri tepki çekmişti. O konuşmanın videosu ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Geçtiğimiz günlerde AKP’nin Çayırova'daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunları bozduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023’te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplamada sayın cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız” konuşması kamuoyuna yansımıştı. O konuşmanın videosu ortaya çıktı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İHANETTİR”

CHP Kocaeli il Başkanı Harun Yıldızlı ise Büyükakın’ın bu sözlerini eleştirmiş, “Daha dün Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıda on binlerce kişi birlik oldu. Kürsü başından Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ü hedef alarak yapılan bu açıklamalar vatana ihanettir, şehitlerimize ihanettir, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir” demişti.

“CANINI SİPER EDEN ATALARIMIZA BU KİNİNİZ NEDİR”

Büyükakın’ın sözlerini eleştiren Yıldızlı, şu açıklamayı yapmıştı;

“İşlerine geldiğinde Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden sahte duygularla kamuoyu yoklaması yapanlar niyetlerini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. 100 yıllık hesaplaşmadan kastınız nedir Sayın Büyükakın?

100 yıl önce dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin liderliğini yapan Atatürk'e, manda ve himayeye boyun eğmeyen vatan için canını siper eden atalarımıza bu kininiz nedir?

Bu topraklarda verilen bağımsızlık mücadelesinin, yönetimi milletimizin iradesine teslim eden Cumhuriyet'in hangi kısmı sizi rahatsız etmektedir?

Bu ülkede ne zaman ezan okunmamış? 100 yıl önce düşman kuvvetlerine bırakılsaydı bu ülke ezanı nerede dinleyecektiniz Sayın Büyükakın?

Konuştuğunuz salonda üzerinde “Hedef 2023” yazılı Türk Bayrağı açtırmak ve bunu yine sıkılmadan basına boy boy servis etmek de zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir değerini sevmediğinizi, sahip çıkmayacağınızı göstermektedir.

Sizler, 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yurdun dört bir yanını aydınlatırken 100 yıl önce olduğu gibi; vatana kasteden zihniyetlerinizin karanlığında yok olup gideceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdi, hiçbir evladı sizlerin dini ve milli duyguları istismar ederek iktidar saltanatı için bu vatana ihanetlerinizi, en sonunda gerçek duygularınızı açık ettiğiniz 100 yıllık hesaplaşma sözlerinizi unutmayacak. Türkiye Cumhuriyeti hesap günü geldiğinde sizlerle tek tek hesaplaşacak.”

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