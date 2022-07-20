AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süreliğine görevinden ayrıldığını duyurdu. Demir’in yerine Belediye Başkanlığı'na vekaleten Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Nihat Soğuk'un görev yapacağı açıklandı.

İsmail AKDUMAN

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Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Görevden ayrılış yazısı ilgili makamlara gönderilirken AKP Grup Başkanvekili Nihat Soğuk'un başkanlık görevini üstlendiğini belirtildi.

“BİR DİZİ İŞLERİM NEDENİYLE…”

Demir, ilgili makamlara gönderdiği “görevden ayrılma” yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı. Başkan Demir’in hasta olduğu ve doktor tavsiyesi ile görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

DESTİCİ İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan Başkan Mustafa Demir, Pazartesi kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile olan görüşmesini sağlık nedenleri yüzünden iptal etmişti.

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