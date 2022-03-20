AKP’li belediye hediyelik eşyaya 6 milyon harcadı

Gaziantep’te AKP’li Şehitkamil Belediyesi yine yüksek harcamalarıyla gündeme geldi. Belediye; hediyelik kupa, matara, kumbara, sırt çantası, kalemlik, fincan takımı, kulaklık, magnet, şapka ve tükenmez kaleme 6 milyon 93 bin 200 TL ödedi.

Deniz AYHAN

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Ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı Şehitkamil Belediyesi'ne uğramıyor. AKP'li belediye on binlerce hediyelik kupa bardak, matara, kumbara, sırt çantası, kalemlik, fincan takımı, kulaklık, magnet, şapka ve tükenmez kalem aldı, 6 milyon 93 bin 200 TL ödedi. Belediye daha önce de hediye etmek üzere 25 bin duvar saati almış, 1 milyon 737 bin TL ödemişti.

Cumhurbaşkanlığı 30 Haziran 2021'de yayınladığı tasarruf genelgesi ile, belediyelerin temsil ve ağırlama ödeneklerini zorunlu haller dışında kullanmasını ve hediye dağıtmasını yasaklamıştı. Ancak AKP'li belediye, tasarruf genelgesini delerek 6 milyon liraya şu hediyelik ürünleri aldı:

“30 bin logolu kupa bardak, 30 bin logolu matara, 20 bin çift kalpli ve belediye logolu kumbara, 2 bin logolu sırt çantası, 20 bin kalemlik, 110 takım kupası, 14 takım figürlü kupa, 250 madalya, 125 plaket, 500 adet belediye logolu ikili fincan takımı, 500 tupperware suluk, 500 kablosuz kulaklık, 20 bin magnet,100 bin logolu tükenmez kalem, 190 bin belediye logolu, 10 bin Türk Bayrağı logolu şapka, 77 bin 500 Türk Bayrağı, 3 bin 100 Belediye Bayrağı”

2 MİLYONA DUVAR SAATİ

AKP'li belediye daha önce de yaptığı yüksek harcamalarla gündeme gelmişti. Son olarak 27 Aralık 2021’de, 1 milyon 737 bin TL’ye 25 bin adet duvar saati satın almıştı. Geçtiğimiz haziran ayında da 376 bin TL’lik duvar saati alan AKP’li belediyenin 2021 yılında yalnızca duvar saati için ödediği tutar 2 milyon 113 bin 500 TL’yi bulmuştu.

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