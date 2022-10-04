AKP’li belediye ihaleyi iptal etti, 2 kat farkla aynı firmaya verdi

AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Millet Kütüphanesi işini 21 milyon liraya Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Sayın’ın aldığını ancak firmanın fore kazıkları çaktıktan sonra tasfiyeye gittiğini söyledi. Projenin yeniden ihale edildiğini belirten Zeybek, aynı işin 43 milyon lira bedelle yine aynı firmaya verildiğini söyledi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Eylül ayı meclis toplantısına CHP'li Meclis Üyesi Hüsnü Taşer'in Afyonkarahisar Millet Kütüphanesi ve Garnizon Millet Bahçesi soruları damga vurdu.

CHP MECLİS ÜYESİNİN SORULARI TOPLANTIYA DAMGA VURDU

CHP'li Taşer mecliste söz alarak AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e geçtiğimiz yıl 21 milyona ihale edilen ancak müteahhidin tasfiyeye gitmesi üzerine yeniden ihale edilen Afyonkarahisar Millet Kütüphanesi ve Garnizon Millet Bahçesi'ndeki son durumu sordu.

Taşer, “Garnizon Komutanlığı'nın olduğu yerde Millet Bahçesi için 57 Milyonluk ihale edildi dediniz. Bu kime edildi? Millet Kütüphanesi'nde son durum ne? Müteahhit burada tasfiyeye gitmişti. Bu ihale yapıldı mı? Tekrar kaça yapıldı? Bunları merak ediyorum” dedi.

İHALE 2 KAT FARKLA AYNI FİRMAYA VERİLMİŞ

AKP'li Başkan Zeybek ise, Millet Kütüphanesi'nde tasfiye üzerine yeniden ihaleye gidildiğini belirtti.

Zeybek, , “Millet Kütüphanesi'ni alan firma ilk olarak tasfiyeye gitti. Daha sonra yeniden ihale yapıldı. 43 milyona bu ihale gitti. Teslim başladı. Arkadaş inşaata başladı. İhaleyi Sayın İnşaat aldı. Daha öncede o almıştı zaten” dedi.

Bunun üzerine araya giren CHP'li Taşer, “21 Milyon liraya alındığında da bu firma değil miydi zaten. Neden işi bıraktıktan sonra aynı firmaya iş verildi?” diye sordu. Başkan Zeybek ise, “İhale herkese açıktı. En düşük veren o arkadaştı” yanıtını verdi.

57 MİLYONLUK MİLLET BAHÇESİ PROJESİ İHALESİ DE AYNI FİRMAYA

57 Milyon liraya ihale edilen Garnizon Millet Bahçesi projesi işinin de aynı firmaya verildiğini kaydeden AKP'li Zeybek şunları söyledi:

* İhalelerimizi kamu ihale kuruluna göre yaptık. En düşük fiyatı kim verdiyse işi o alıyor.

*Orayı(Garnizon Millet Bahçesi alanı) alanda Sayın İnşaat. Kimseye iltimas geçme gibi bir hakkımız ve yetkimiz yok. Bunu böyle bilin.

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