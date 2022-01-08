AKP’li belediye mahkeme kararını hiçe saydı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkın bir kısmını yıkıp Kent Yönetim Merkezi ile ilçe terminali yapmaya başladı. Mimarlar Odası her iki inşaat için yargıya gitti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen belediyenin inşaatları yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentin AKP’li eski Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından, Gıda Borsası ve Kamyon Garajı gibi yoğunluk yaratan liman girişindeki izbe binaları yıkıp alanı parka çevirdi.

Kent merkezindeki en önemli yeşil alanlardan biri olan parkın bir kısmı, 31 Mart yerel seçimleri ile göreve gelen AKP’li Mustafa Demir tarafından imar değişikliği yapılarak imara açıldı. Parkın bir kısmına Kent Yönetim Merkezi yanına da ilçe terminali yapımına başladı.

MAHKEME İKİ BİNA İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERDİ

Kültür Park’ın orta yerine yapılan iki bina için yapılan imar değişikliğini, Samsun Mimarlar Odası yargıya taşıdı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi, her iki binanın da Kıyı Kenar Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini ve hukuka aykırı olduğunu ve dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bir kısmı yapılan binalar daha sonra ekonomik nedenlerden dolayı durdu.

BAŞKAN İNŞAATIN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yönetim merkezi ile ilçe terminal projesini savundu. Terminal inşaatının yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Demir, “Yaptığımız hesaba göre aktarma merkezi hizmete açıldığında özel araçların şehre girişinde azalma öngörüyoruz. Sayım bunu gösteriyor. Bizim amacımız doğru ve optimum ulaşımı tesis etmek. Sistemin oturması da aktarma merkezinin hizmete girmesiyle başlayacak. Bunu da ilçelerden gelecek halkımız gideceği yere tek araçla ulaşsın diye yapıyoruz. Şu anda merkezin yüzde 53’ü tamamlanmış durumda. Hızla yükselmeye de devam ediyor. En kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA AÇILACAK

Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu, başkan Demir’i hukuksuzlukla suçladı.

Mahkemenin her iki bina için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Memişoğlu,

şu ifadeleri kullandı:

* Bu karara uyulmadığını tespit ettik. Yargı kararına rağmen inşaatı devam ettirdiler. Bir de belediye meclisinde söz konusu yapı ile ilgili uydurma imar planlarını kabul ettiler.

* O imar planları mahkemenin verdiği kararı değiştirmez. Mahkeme verdiği kararda buraya verilen uydurma ruhsatı da iptal etmiştir. Başkan hukuk tanımazlık yapıyor.

* Biz de yargı kararının uygulanmaması ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunup dava açacağız.

* Siz bir belediye başkanısınız. Yargı kararına uymamak ne demek? Kendisi ile hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye, Kanal İstanbul'dan arsa satın alacak