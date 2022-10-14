AKP’li belediye millet bahçesi için 7 ayda 2 kez ihaleye çıktı

AKP’li Güngören Belediyesi, ilçede yapacağı millet bahçesi için 7 ay içinde iki kez ihale düzenledi. Geçtiğimiz mart ayında başlayan ancak yarım kaldığı için tekrar ihaleye çıkılan millet bahçesi projesi için yaklaşık 30 milyon TL’lik sözleşme imzalanmış oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Tozkoparan Mahallesi'nde halkın tepkisine neden olan kentsel dönüşüm projesine imza atan AKP'li Güngören Belediyesi, millet bahçesi projesi için kesenin ağzını açtı.

Belediye, ilçede yapılacak Güneştepe Millet Bahçesi yapım işi için ilk ihaleyi 24 Şubat 2022 tarihinde düzenledi.

133 adet inşaat, 62 adet makine, 115 adet adet elektrik, 156 adet peyzaj iş kalemlerinden oluşan işin ihalesini İnkosa İnşaat-Nuryap İnşaat ortaklığı 19 milyon 850 bin TL'ye aldı.

İmzalanan sözleşmeye göre 14 Mart'ta başlayan millet bahçesi inşaatının 8 Aralık 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyordu.

Ancak belediye 27 Eylül 2022'de ikmal yani yarım kalan inşaat işini tamamlama ihalesine çıktı. 89 adet inşaat, 16 adet altyapı, 14 adet elektrik ve 1 adet peyzaj kalemlerinden oluşan tadilat ve yapım işi için düzenlenen ihale sonuçlandı.

İhaleyi, 9 milyon 744 bin 873 TL'ye Nuryap İnşaat-Siyahinci İnşaat ortaklığı kazandı. Belediye millet bahçesi için 7 ay içinde toplam 29 milyon 594 bin liralık ihale düzenlemiş oldu.

İmzalanan sözleşmeye göre ihale konusu işlerin 18 Aralık 2022'ye kadar bitirilmesi öngörülüyor.

İkmal ihalesini kazanan iş ortaklığında bulunan Nuryap İnşaat, ana ihaleyi kazanan iş ortaklığında da yer alıyordu.

AKP'Lİ BELEDİYEYE TAHSİS EDİLMİŞTİ

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan, mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan 2021 yılında 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li Güngören Belediye Başkanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmişti.

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