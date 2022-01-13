AKP’li Belediye sahilden kaçak kum alırken suçüstü yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinin AKP'li belediyesine ait iş makineleri ve araçları sahilden kaçak kum alırken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

İsmail AKDUMAN

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Gri pasaportla göçmen kaçakçılığı skandalı ile gündeme gelen AKP’li Yakakent Belediyesi, bu kez de yasak olmasına rağmen resmi plakalı araçlar sahili talan etti.

İş makineleriyle sahilden alınan kumlar belediye kamyonlarına yüklendiği sırada bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sahile verilen zarar vatandaşların tepkisini çekti.

“ŞİKAYET EDECEKLER”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, AKP’li Yakakent Belediyesi’nin sahilden kaçak yollarla kum aldığını ileri sürerek, “3621 sayılı Kanunun 15. maddesi 1. fıkrasına göre kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılması, sahilden kum ve çakıl alınması yasaklanmıştır.

Yakakent Belediyesi alenen suç işlemektedir. Belediye sahilden araçlarla kum ve çakıl almaktadır. Kum ve çakılın alındığı sahil bandında devasa bir çukur oluşmuştur. Belediye hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

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