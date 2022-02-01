AKP’li belediye, spor tesislerini TÜGVA’ya tahsis edecek

Bursa AKP'li Kestel Belediyesi'nin 2 Şubat Çarşamba günü (yarın) yapılacak meclis toplantısında, belediyeye ait Kale Spor Tesisleri'nin Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) devrine ilişkin gündem maddesi büyük tepki çekti. Spor tesislerinin TÜGVA'ya 5 yıl süre ile devredilmek istendiğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Hatice Doğan, "Oylamada, CHP ve İYİ Parti Grubu ret oyu verecek" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın AKP’li Kestel Belediyesi, ilçede bulunan Kale Spor Tesisleri’ni 5 yıl süre ile Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) devrini meclis gündemine taşıdı.

MECLİS GÜNDEMİNE ALINDI

AKP’li Kestel Belediyesi’nin 2 Şubat Çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında, TÜGVA ile ilgili gündem maddesi şöyle:

“Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; ilçemiz Serme Mahallesi, H22C01D pafta, 313 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden bedelsiz olarak devrinin yapılması ile ilgili yazısı.

2/2- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan Kale Spor Tesislerinin içerisinde bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. Maddeleri gereğince 5 yıl süre ile bedeli mukabilinde tahsis edilmesi ve protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.”

“RET OYU VERECEĞİZ”

Spor Tesisleri’nin TÜGVA’ya devredilecek olmasına tepki gösteren CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, “Aynı Spor Tesisleri’ni belediye bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 5 yıllık bir sözleşme ile müftülüğe devretmişti. Müftülük ile görüştük, belediye sözleşmeyi tek taraflı fes etmiş. Şimdi de 5 yıllık bir sözleşme ile TÜGVA’ya devredecek. Meclis’te tesisin Kestel Spor’a verilmesini teklif edeceğiz.TÜGVA’ya verilmesini CHP ve İYİ Parti Grubu ret oyu verecek” dedi.

“TÜGVA İLÇE YÖNETİCİSİNİN HABERİ YOK”

Konuyla ilgili TÜGVA ilçe sorumlusu ile görüştüğünü dile getiren Kestel Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Volkan Turgut ise şöyle konuştu: “TÜGVA’ya teklifi verenin kendileri olmadığı, genel merkeze bizzat belediye teklif etmiş. Olayın özeti şu Bilal Erdoğan, Kestel’e geldiğinde ona küçük bir yerin açılışını yaptırmayalım. Büyük bir tesisin açılışını yaptıralım mantığıdır”

“MÜFTÜLÜK BİNALARINI TÜGVA’YA VERİYORLAR”

*Daha öncede müftülüğe ait küçük bir proje okulu vardı. Onu da müftülükten alıp TÜGVA’ya vermişlerdi. Şu an müftülüğe ait yerleri TÜGVA’ya veriyorlar. Vakfa devri gündemde olan spor tesisleri Kestel Müftülüğü’ne verilmişti. Belediye şimdi oranın sözleşmesini tek taraflı fes ederek yine TÜGVA’ya verecek”

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