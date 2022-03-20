AKP’li belediye yıktı, mahkeme iptal kararı arkadan geldi

Gaziantep'te acele kamulaştırma kararıyla yıkılma kararı verilen ekmek fırını ve üstündeki 4 katlı ev, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını beklemeden boşaltılıp yıkıldı. Mahkeme vatandaşı haklı bulup acele kamulaştırma kararını iptal etti ama mahkeme kararı yıkımın arkasından geldiği için adalet tecelli etmedi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Adliyesi'nde görülen haksız yıkım nedeniyle açılan bir tazminat davası, “Ben yaptım oldu” mantığıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışması sonucu ortaya çıkan bir haksızlığı gözler önüne serdi. Şahinbey Belediyesi'nin talebi üzerine Bakanlar Kurulu 2012'de Dumlupınar ve Kıbrıs Mahallesi için acele kamulaştırma kararı aldı. Bir vatandaşın başvurusu üzerine Dumlupınar bölgesindeki acele kamulaştırma kararı 2016'de Danıştay İdari Davalar Kurulu tarafından iptal edildi.

BELEDİYE İŞLEMLERİ HIZLANDIRDI

Bunun üzerine bazı vatandaşla Kıbrıs Mahallesi'ndeki acil kamulaştırma kararının iptali için yargıya başvurdu. İddiaya göre, Kıbrıs Mahallesi'nde de aynı kararın çıkabileceği endişesiyle Şahinbey Belediyesi tarafından bu mahallede yıkım yapılacak yerlerin boşaltılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu doğruluda fırın ve üstünde de 4 katlı evi bulunan Mehmet Yılmaz'dan işyerinin boşaltılmasını talep etti. Ancak Yılmaz. Yargı sürecinin devam ettiğini, Dumlupınar Mahallesi için verilen iptal kararının Kıbrıs Mahallesi için de verilebileceğini belirterek boşaltmanın bir süre ertelenmesi talebinde bulundu.

BELEDİYE APAR TOPAR YIKTI

Bu sırada Mehmet Yılmaz'ın açtığı yürütmenin durdurulma davasını görüşen Danıştay 6. Dairesi bu istemi kabul ederek, 2017 yılının Mayıs Ayı’nda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak, kararın tebliği 2 ay gecikince Temmuz Ayı’nda Şahinbey Belediyesi ekipleri polis desteğiyle Mehmet Yılmaz'a ait fırına geldi. Bu sırada fırında bulunan pişirilme aşamasına gelen hamurlar dahil her şey, polis desteğiyle zabıta tarafından boşaltılarak yedi emine teslim edildi.

DANIŞTAY KARARI GEÇ TEBLİĞ EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda görevinden istifa eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşı karşıya getiren, Soylu'nun, metruk binaların yıkılmasıyla ilgili olarak söylediği, “Siz yıkın mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” tavsiyesinin, bu sözler söylenmeden önce gerçekleşse de bariz bir örneği olan bu olayda da, mahkemenin kararına rağmen Şahinbey Belediyesi binayı boşaltıp yıktı. Oysa, Danıştay 6. Dairesi yıkımdan önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İşyeri ve evleri yıkılan Mehmet Yılmaz'ın açtığı davalar sonucu Kıbrıs Mahallesi'ndeki acele kamulaştırma kararı iptal edildi. Ancak, bu karar kesinleştiğinde vatandaşın binası çoktan yıkılmıştı.

MAHKEME BELEDİYENİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİ YÜKSELTTİ

Acele kamulaştırma sırasında Şahinbey Belediyesi'nin acele kamulaştırma kapsamında boşalttırdığı taşınmaz için 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından belirlenen 676 bin 299 TL'lik ödemeye fırın sahibi Mehmet Yılmaz tarafından itiraz edildi.

İtiraz üzerine davayı görüşen 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, boşaltılan taşınmazın gerçek değerini 833 bin 322 TL olarak belirleyip, aradaki 157 bin TL'nin Şahinbey Belediyesi tarafından davacıya ödenmesine hükmetti. Mahkeme yıkım kararın veren ve yıkanlar hakkında güçlü delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığına hükmederken, 2018 yılında zararla ilgili olarak açılan dava ise devam ediyor.

YÜZLERCE İNSAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU

Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, özellikle Şahinbey'de yüzlerce insanın kentsel dönüşüm mağduru olduğunu belirtti. AKP'li belediyenin vatandaşın kamulaştırılan taşınmazının gerçek değerinin çok altında ödeme yaptığını, dava sonucu beklemeden ‘Yıkıp, mahkeme kararının sonradan gelmesini beklediğini' belirten Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu olayda, mahkeme acele kamulaştırmayı iptal etti.

Pişmek üzere fırına girecek hamurlara bile el koyup, sonra çöpe atmak hangi vicdana sığar? Şahinbey Belediyesi hakka, hukuka, adalete saygılı olsa zaten Danıştay burayla ilgili karar vermiş. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kentsel dönüşümle ilgili güzellemeler yapıyor ama maalesef burada hak, hukuk. adalet gözetilmiyor. Vatandaştan ucuza aldığı mallarını yıkıp yerine bina yapıp kat kat fazlaya satarak kazandığı bu parayla, insanların açlıktan intihar ettiği bir dönemde okçuluk tesisi için harcıyor. AKP'nin hak, adalet anlayışı bu işte.”

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