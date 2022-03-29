AKP’li belediyeden milyonluk otopark ihalesi

Ucuz ekmek için Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa giren vatandaşlara yönelik tepki çeken açıklaması ile gündem olan AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 36.8 milyon liraya zeminaltı otopark inşa ettiriyor.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde “Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu :) Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim” paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

Döğücü'nün ucuz ekmek için kuyruğa giren vatandaşlara yönelik ifadeleri eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

36.8 MİLYONLUK SÖZLEŞME İMZALANDI

Döğücü'nün başkanlığına yaptığı Sancaktepe Belediyesi 2 Mart 2022 tarihinde dikkat çeken bir ihale düzenledi.

Abdurrahmangazi Mahallesi'nde Sancaktepe Belediyesi Hizmet Binası'nın yanında yaptırılacak zeminaltı otopark için ihaleye çıkıldı. İşin yaklaşık maliyeti 36 milyon 723 bin 799 TL olarak belirlendi. İhaleye 2 firma teklif sundu.

36 milyon 800 bin liralık en düşük teklifin sahibi BTD Gıda İnşaat ve Dehliz Yapı İnşaat iş ortaklığı ihaleyi kazandı. Diyarbakır merkezli şirketler ile belediye arasında 24 Mart 2022'de sözleşme imzalandı.

11 BİN METREKARELİK OTOPARK

Zeminaltı otopark inşaatının bir yılda tamamlanması öngörüldü. İhalenin teknik şartnamesinde yer alan bilgilere göre belediye binasının yanında 11 bin 423 metrekarelik zeminaltı otopark inşa edilecek. İnşaat tamamlandığında tam çalışır vaziyette belediyeye teslim edilecek.

İlginizi Çekebilir AKP'den İYİ Parti'ye geçtiler