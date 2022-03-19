AKP’li belediyeden tepki çeken hata

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılını kutlamak için billboardlara astığı afişlerde yanlışlıkla “117” yazılması tepki çekti. Tepkiler üzerine afişlere yama yapılarak “117” yerine “107” yazıldı.

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Başakşehir Belediyesi ilçenin birçok noktasına Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlamak için afiş astı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imzalı afişlerde “Çanakkale Zaferimizin 117. Yılı kutlu olsun” ifadesi yer aldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümü kutlanırken afişlerde” 117” ibaresinin yer almasına vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Hatanın fark edilmesi ve gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri afişlerin üzerine tek tek yama yaparak 117'nin üzerini 107 yazısı ile kapattı.

“YAKIŞIKSIZ VE CİDDİYETSİZ”

Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç duruma tepki göstererek “Başakşehir Belediyesi’nin Çanakkale ruhuna, şanlı tarihine ve kahramanlık destanına yakışıksız, ciddiyetsiz ve önemsiz bu tutumunu kınıyorum. Bu şanlı tarihin rakamları üzerine yaptığı yanlışlığı kapatan yamalar rakamları düzeltse de, başkanlığın ayıbını kapatmayacağını ve zihniyetlerin düzeltmeyeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

“BU BÜTÇEYE MİLYONLAR HARCANIYOR”

CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı da belediyenin özensiz ve dikkatsiz tutumunu eleştirerek “Yıllık 10 milyona yakın bir bütçeyi Basın Yayın Müdürlüğüne harcayan başkanlık makamı, işi ehline vermek yerine tecrübe ve iş disiplininden uzak tamamen yandaş firmalara verince böyle hatalar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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