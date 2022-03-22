AKP’li belediyeden ‘zam kurnazlığı’ iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’li başkanın görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendi işçisinin haklarını gasp ettiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İşçilerin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, belediye yönetiminin toplu sözleşme zammı hesaplamasında kurnazlık yaparak işçi haklarını gasp ettiğini ve işçisinin maaşlarına göz diktiğini dile getirdi.

MAAŞLAR BİN 500 TL EKSİK

Belediyede yaklaşık 2 bin 300 işçinin bulunduğunu vurgulayan Torun, işçilerin maaşlarının bin 500 TL'ye ulaşan eksik ödendiğini açıkladı.

Ordu'nun beceriksiz bir belediye yönetimine sahip olduğunu ileri süren Torun, şu ifadelerini kullandı:

*3 yılda belediyeyi borç batağına sokan, belediyenin en önemli taşınmazlarını tek tek satışa çıkaran büyükşehir belediye yönetimi, şimdi de gözünü işçilerimizin maaşına dikmiştir.

*Belediye ile işçiler arasında Şubat ayında yapılan toplu sözleşme, Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak Mart ayı maaşlarını gören işçilerimiz, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştır.

*Toplu sözleşme zamlarını 2022 yılına göre hesaplaması gereken büyükşehir belediyesi, 2021 yılının Aralık ayı üzerinden hesaplama yaparak, masa başı kurnazlığı ile işçilerin haklarını gasp etmiştir.

*Böylece, yaklaşık 2 bin 300 işçinin maaşları, ortalama bin 500 TL'ye varan tutarlarda eksik yatmıştır.

“BU BELEDİYENİN ORDU'YA VERECEĞİ BŞR ŞEY KALMAMIŞTIR”

Yaptığı yazılı açıklamada parti olarak bu hukuksuzluğun karlısında olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydeden Torun, “Kendi işçisinin maaşlarına göz diken, kendi işçisinin hakkını ayak oyunlarıyla gasp eden bir yönetimin Ordu'ya vereceği bir şey kalmamıştır. Bu haksızlık bir an önce düzeltilmeli, işçilerimizin hakları zaman kaybedilmeden teslim edilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız, hakkını arayan işçilerimizin de sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.

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