AKP’li belediyeler TOKİ’ye 111 milyon lira borç taktı

Belediyelerin TOKİ tarafından sağlanan konut, işyeri veya arsa satışları incelendi Sayıştay’ın hazırladığı rapora göre kuruma taksitler zamanında ödenmemiş.

Ali Ekber ERTÜRK

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Sayıştay, AKP'li belediyelerin TOKİ tarafından sağlanan konut, işyeri veya arsa satışını içeren protokolleri çiğneyip taksitlerini zamanında ödemediği, kurumun da bunların takibini yapmadığı belirledi. TOKİ'ye olan taksitlerini zamanında ödemeyen AKP'li belediyelerin toplam borcu, 111 milyon 89 bin 985 lira oldu. Sayıştay'ın TOKİ raporuna göre TOKİ'ye borç takan belediyeler şöyle:

VADELERİ ÇOKTAN GEÇMİŞ

Ağrı Belediyesi: 24 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Amasya Ziyaret Belediye Başkanlığı (AKP): Belediyenin toplamda 26 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Konya Beyşehir Belediyesi (AKP): 8 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Trabzon Ortahisar Belediyesi: Belediyenin 35 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Hatay Payas Belediyesi: Belediyenin 14 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

ESENLER BELEDİYESİ LİSTEDE

İstanbul Fatih Belediyesi: Belediyenin 6 adet vadesi geçmiş taksit borcu buluyor.

Kars Belediyesi (Kayyum): Belediyenin 5 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Belediyenin 3 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

İstanbul Esenler Belediyesi: Belediyenin idareye ait Yİ-ÜFE oranında güncelleme sonrası 1 milyon 180 bin 206 TL borcu bulunuyor.