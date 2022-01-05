AKP’li belediyenin 6.2 milyonluk ihalesi, AKP’li meclis üyesine

Tuzla Belediyesi’nin alışveriş kartı için açtığı ihaleyi 6.2 milyon liraya AKP’li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi kazandı. Akbulut’un şirketi daha önce de AKP’li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık yemek kartı ihaleleri ile gündeme gelmişti.

Özlem GÜVEMLİ

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Tuzla Belediyesi 2 Aralık 2021 günü alışveriş kartı Tuzla Kart'a para yükleme işi için ihaleye çıktı. 2022 yılını kapsayan yükleme işi için açılan ihaleye tek firma katıldı. 6 milyon 259 bin 333 liralık tek teklifin sahibi Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi ihaleyi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 29 Aralık 2021 günü bir yıllık sözleşme imzalandı. Şirketin sahibi daha önce de benzer ihale haberleri ile gündeme gelen Ömer Faruk Akbulut. 1984 doğumlu Akbulut, AKP'den Ümraniye ve İBB Meclisi Üyesi. Ömer Faruk Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi.

İHALELERİN ABONESİ

AKP'li Akbulut daha önce Beykoz, Başakşehir, Esenler'in de aralarında bulunduğu AKP'li belediyelerden milyonlarca liralık yemek kartı ihalesi almıştı. Akbulut’un aldığı ihalelere ilişkin yapılan haberlere; kişilik haklarını ihlal eder nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

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