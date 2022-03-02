AKP’li belediyenin imar düzenlemesine yargı ’dur’ dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5. Zırhlı Tugay’ın bulunduğu alanın imara açılması ve bu alana yönelik Medeniyetler Şehri Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik projeye mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Ahmet KAYA

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TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin 5. Zırhlı Tugayın bulunduğu alanın imara açılması ve bu alanda Medeniyetler Şehri Projesi'nin hayata geçirilmesine sağlayacak imar düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Açıklamada, süreçle ilgili yürütmenin durdurulması için dava sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

“İMARA AÇILMASI UYGUN DEĞİLDİ”

Kurul tarafından yapılan açıklamanın devamında, projenin durdurulmasına yönelik başvuruyu değerlendiren Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin Yürütmenin Durdurulması kararını verdiği ifade edilerek şunlar belirtildi:

“Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesine birçok meslek odası, STK, sendika ve şahıslar tarafından söz konusu arazinin imara açılmasının uygun olamadığı konusunda itirazlar yapıldı. Ancak, itirazlar Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından reddedildi. Akabinde konu, TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu ve bazı STK'lar tarafından yargıya taşındı. Mahkeme, konunun sadece TMMOB ile ilgili olduğunu belirterek, diğer odaların dava talebini reddetti.”

“KENT ORMANI OLSUN”

Bilirkişi heyeti incelemesi sonucu hazırlanan raporda, 5. Zırhlı Tugay arazisinin Medeniyetler Şehri Projesi adı altında imara açılmasının, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

Rapor doğrultusunda Gaziantep 2. İdare Mahkemesi de oy çokluğuyla yürütmenin durdurulması kararı aldı. Açıklamada, “Şimdi, yerel yöneticilerimizden beklentimiz, başta meslek odaları ve STK’lar olmak üzere, toplumun her kesiminin karşı çıktığı bu planda daha fazla ısrar etmemesi ve halkın sesine kulak vererek plandan tamamen vazgeçmesi, 5. Zırhlı Tugay Arazisini, Dülükbaba Ormanı ile birleştirilerek Kent Ormanı Yapmaları” çağrısında bulunuldu.

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