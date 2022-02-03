AKP’li belediyenin imara aykırı yapılarına CHP’den tepki

CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin ön tarafına AKP’li Battalgazi Belediyesi tarafından imara aykırı bir şekilde kafe ve restoran yaptığını iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan ancak daha hizmete geçirilmeyen yeni devlet hastanesinin önünde AKP'li Battalgazi Belediyesi tarafından imara aykırı kafe ve restoran inşa edildiği ileri sürüldü.

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel ve partililerle beraber imar aykırı yapıldığı iddia edilen tesislerin önünde toplandı.

CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, 120 metrekare olması gereken alanın imara aykırı olarak AKP'li Battalgazi Belediyesi tarafından 400 metrekare alan kafe ve restoran yapıldığını söyleyerek yetkililer tarafından işlem yapılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

“AKP HER ŞEYİ RANT OLARAK GÖRÜYOR”

Kiraz, yapılan tesislerin önünde yaptığı açıklamada;

“Battalgazi bölgesinde 7 yıl önce yıkılan ve yeniden yapılan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Bu Devlet Hastanesi'nin yıkılmaması için çok mücadele verdik. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ve buradaki esnaflarımızla birlikte yaptığımız eylemler sonucunda ‘şehrin bir tarafında hastanesiz kalıyor' diye hastane yapılmasını sağladık.

Şu anda hastane yapımı tamamlanmış. Elbette güzel yapılan işleri takdir etmek gerekir ama hastanenin hemen önüne restoran ve kafe alanı yapılmış. Buranın toplam alanı 4 bin metrekare. Kapalı alanı kamelyalarla birlikte 120 metrekare olması lazımken burada ağaçlar kesilerek, yeşil alan yok edilerek, park alanı yok sayılarak 120 metrekarenin dört katı büyüklüğünde 400 metrekare alan sadece kafe ve restoran için yapılmış.

120 metrekare olması gereken alan imara aykırı olarak Battalgazi Belediyesi tarafından 400 metrekare alan kafe ve restoran dizayn edilmiş. Bu kabul edilebilir bir durum değil, imar yasasına aykırı. AKP her şeyi para olarak rant olarak görüyor” dedi.

“KAMU ZARARI ORTAYA ÇIKACAK”

AKP'li belediyenin imara aykırı işlemlerle esnaflara zarar verdiğini belirten Kiraz,

“Burada bir hastane yapılmış hastanenin önüne böyle bir kafe restoran yapalım belediye çalıştırırsa belediye veya başka birilerine kiralarsak çok daha yüksek bir rantla birileri para kazansın amacıyla bir tesis inşa ediliyor.

Buradaki esnaflar 7 yıldır mağdur, bu civarda kafe de var restoran da var onlar da iş yapacaklar sonuçta. İmara aykırı bir işlemle esnaflarımızı işlerine zarar veriyorlar. Ayrıca buranın prefabrik olması gerekirken betonarme bir bina inşa edilmiş.

Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyoruz, park ve bahçeler kanunu bellidir yapılacak işleme ne kadar alan ayrılacağı bellidir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir.

Aykırı işlem sonrası yıkım kararı verilmesi durumunda da bir kamu zararı ortaya çıkacak. Burası için herhangi bir işlem yapılmazsa hukuki olarak davamızı açacağız. Büyükşehir belediye meclis üyelerimizle birlikte konuyu takip edeceğiz” diye konuştu.

CHP'Lİ TABEL, AKP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Burası imar planında yeşil alan park olarak gösterilmektedir. Burada ağaçlar kesilerek büyük bir bina yapılmış durumda.

Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesince 1 metrekare'nin üzerindeki parklara yapma şartları şunlardır ahşap ve hafif yapılabilir malzemeden olması lazım, 1 kat olması lazım, kat yüksekliğinin 4,5 metre olması lazım, açık alanlar dâhil park alanının yüzde 3'ü geçmemesi lazım. Her birinin alanı 15 metreyi geçmeyen muhtarlık, güvenlik kulübesi, büfe gibi ihtiyaç alanı olarak yapılabilir bu alanlar.

Burası 450 metreyi geçen bir alan ve etrafında çardaklar yapılmış. Tip İmar Yönetmeliğine aykırıdır. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e soruyorum Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesini bilmiyor muydunuz?

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanına büyük görev düşüyor hemen buranın ruhsatını iptal etmeniz lazım bu binanın yıkılması lazım. Bu bir kamu zararıdır ve bu zararı kim ödeyecek. Büyükşehir Belediye Başkanının Battalgazi Belediye Başkanı hakkında işlem yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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